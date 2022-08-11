Тайвань сделал резонансное заявление насчет Китая и своего будущего

Власти Республики убеждены, что будущее государства может решать только его народ

Тайвань заявил, что не готов принимать модель "одна страна, две системы", предложенную Китаем еще в 1980-х годах, и опубликованную в "Белой книге".

Соответствующую информацию для издания Reuters сообщил представитель тайваньского Министерства иностранных дел Джоанн Оу, отметив, что исключительно жители Тайваня должны определять, как будут жить дальше.

"Тайвань решительно отрицает идею "одна страна, две системы". Только народ Тайваня может решать свое будущее", — пояснил он.

Еще в 1949 году Республика объявила свою независимость от Китая. Это произошло после Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В то же время в Пекине все же считают остров провинцией КНР.

В "Белой книге", обнародованной накануне, власти Китая помимо модели "одна страна, две системы" допускали также применение военного сценария на территории Тайваня при условии, что Республика не примет мирных усилий и все же не захочет воссоединиться. В частности, соответствующее решение может быть принято через вероятное вмешательство внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

Стоит напомнить, что обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за приезда на территорию острова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Главной целью визита, состоявшегося в начале августа, было выражение поддержки демократии Республики со стороны Соединенных Штатов Америки. После чего власти КНР четко дали понять, что такое развитие событий ей не нравится и обвинили США в нарушении принципа "одного Китая". В то же время Вашингтон подчеркнул, что поездка Пелоси соответствует политике "одного Китая". Впоследствии КНР начала масштабные военные учения наряду с границами островного государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о конфликте Китая с Тайванем и почему ситуация идет к военному вторжению.