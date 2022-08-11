Тайвань зробив резонансну заяву щодо Китаю та свого майбутнього

Влада Республіки переконана, що майбутнє держави може вирішувати тільки її народ

Тайвань заявив, що не готовий приймати модель "одна країна, дві системи", котра була запропоновано Китаєм ще у 1980- роках, та опублікована у "Білій книзі".

Відповідну інформацію для видання Reuters повідомив представник тайванського МЗС Джоанн Оу, наголосивши, що виключно жителі Тайваню повинні визначати, як житимуть далі.

"Тайвань рішуче заперечує ідею "одна країна, дві системи". Тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє", — пояснив він.

Ще у 1949 році Республіка оголосила про свою незалежність від Китаю. Це сталося після Гоміньдану у громадянській війні проти військ Мао Цзедуна. Водночас у Пекіні все ж вважають острів провінцією КНР.

У "Білій книзі", котра була оприлюднена напередодні, влада Китаю крім моделі "одна країна, дві системи" допускала також застосування військового сценарію на території Тайваню при умові, що Республіка не прийме мирних зусиль і все ж не захоче возз'єднатися. Зокрема, відповідне рішення можуть ухвалити через ймовірне втручання зовнішніх сил та тих, хто підтримує незалежність острівної держави.

Варто нагадати, що загострення ситуація навколо Тайваню відбулося через приїзд на територію острова спікера палати представників США Ненсі Пелосі. Головною метою візиту, який відбувся на початку серпня, було висловлення підтримки демократії Республіки з боку Сполучених Штатів Америки. Після чого влада КНР чітко дала зрозуміти, що такий розвиток подій їй не до вподоби та звинуватила США у порушенні принципу "одного Китаю". Водночас Вашингтон наголосив, що поїздка Пелосі відповідає політиці "одного Китаю". Згодом КНР розпочала масштабні військові навчання поряд із кордонами острівної держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про конфлікт Китаю з Тайванем та чому ситуація йде до військового вторгнення.