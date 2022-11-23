Турцию сотрясло мощное землетрясение: ранены десятки людей (фото, видео)

Количество пострадавших растет

В Турции произошло землетрясение магнитудой по разным оценкам 5,9 — 6,1 между Стамбулом и Анкарой в регионе Дюзче. Пострадали как минимум 35 человек.

Об этом сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттин Кока. 32 человека пострадали в Дюзче, 1 в Стамбуле, 1 в Болу и 1 в Зонгулдаке. Силу землетрясения ощутили во многих городах страны.

Эпицентр землетрясения находился в 210 км от Стамбула. Произошли толчки в 4:08 утра.

Место землетрясения на карте

Количество пострадавших продолжает расти. Один из них в тяжелом состоянии после прыжка с высоты. В Дюзче отключили электроснабжение. Жители и спецслужбы проводят разбор завалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал про другое ЧП с жертвами. В Израиле неизвестные террористы взорвали на автобусных остановках две бомбы в час пик — много раненных. Землетрясение в Турции произошло пока страна оправлялась от другой трагедии — теракта в центре Стамбула, унесшего жизни нескольких человек и отправившим в больницу еще многих. Подозреваемую в его совершении женщину правоохранители задержали, кроме нее под стражей оказались еще 45 человек, подозреваемых в причастности.