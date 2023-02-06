Землетрус у Туреччині зруйнував легендарну фортецю зі списку ЮНЕСКО

Фото та відео фортеці вже з’явилися у мережі

Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині, який стався рано вранці 6 лютого, була частково зруйнована давня історична фортеця Газіантепа. У мережі з’явилися фото та відео, на яких показали, як зараз вона виглядає.

Історичний замок Газіантепа — один із символів міста, побудований на пагорбі в центрі Газіантепу. Фортецю включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє турецька газета En Son Haber.

Зруйнована фортеця в Газіантепі

Стародавня фортеця розташовується на південному березі річки Аллебен на пагорбі заввишки близько 25-30 метрів. Спочатку вона використовувалася як дозорна вежа, але згодом була розширена.

Свій справжній вид замок набув у VI нашої ери. З 1989 року до сьогодні у ньому проводятьдослідницькі та археологічні роботи за підтримки міського управління Міністерства культури й туризму.

Зазначимо, що землетрус, який стався сьогодні в Туреччині, був найсильнішим за останні кілька десятків років. Його осередок якраз припав на місто Газіантеп.

Внаслідок пригоди було зруйновано близько 140 будівель у провінції Малатья та 34 будинки в Османії. Також зафіксовано руйнації в інших провінціях. Загинули щонайменше 284 особи, 2323 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого разу сильний землетрус у Туреччині стався у листопаді 2022 року. Тоді внаслідок пригоди постраждали щонайменше 34 особи.