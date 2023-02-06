Землетрясение в Турции разрушило легендарную крепость из списка ЮНЕСКО

Фото и видео крепости уже появились в сети

В результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло ранним утром 6 февраля, была частично разрушена древняя историческая крепость Газиантепа. В сети появились фото и видео, на которых показали, как сейчас она выглядит.

Исторический замок Газиантепа — один из символов города, построенный на холме в центре Газиантепа. Крепость внесена в список включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает турецкая газета En Son Haber.

Древняя крепость располагается на южном берегу реки Аллебен на холме высотой порядка 25-30 метров. Изначально она использовалась в качестве дозорной башни, но спустя время была расширена.

Свой настоящий вид замок приобрел в 6 веке нашей эры. С 1989 года по сегодняшний в нем проводятся исследовательские и археологические работы при поддержке городского управления Министерства культуры и туризма.

Отметим, что землетрясение, случившееся сегодня в Турции, стало самым сильным за последние несколько десятков лет. Его очаг как раз пришелся на город Газиантеп.

В результате происшествия были разрушены около 140 зданий в провинции Малатья и 34 дома в Османие. Также зафиксированы разрешения и в других провинциях. Погибли как минимум 284 человека, 2323 получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в прошлый раз сильное землетрясение в Турции происходило в ноябре 2022 года. Тогда в результате происшествия пострадали как минимум 34 человека.