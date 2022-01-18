Цунами от извергающегося в Тихом океане вулкана добралось до Антарктиды (видео)
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От места извержения до станции почти 8 тысяч километров.
В субботу, 15 января в Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, а в понедельник последствия ощутили даже в Антарктиде.
Об этом сообщила пресс-служба Национального Антарктического научного центра Украины (НАНЦ) в Инстаграм.
Отмечается, что извержение сопровождалось подземными толчками магнитудой в 5-5,8 баллов по шкале Рихтера и цунами. Волны от которого и были зафиксированы полярниками.
Они уточнили, что от места извержения до станции около 7800 километров.
"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", — рассказал метеоролог экспедиции Александр Надточий.
Сообщается, что оборудование полярников также уловило колебания давления воздуха, которые являются отголосками ударной волны.
В НАНЦ сообщили, что они ощущались даже в Украине и на Аляске.
Как сообщалось ранее, извержение упомянутого выше вулкана произошло неподалеку от островного государства Тонга. По свидетельствам очевидцев, в столице страны Нукуалофа выпал "пепельный дождь".
Напомним, ранее украинские полярники сообщали, что местность вокруг станции засыпало снегом. Местами выпало до трех метров осадков, из-за чего членам экспедиции в настоящее время приходится заниматься "большой уборкой".
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