Цунами от извергающегося в Тихом океане вулкана добралось до Антарктиды (видео)

От места извержения до станции почти 8 тысяч километров.

В субботу, 15 января в Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, а в понедельник последствия ощутили даже в Антарктиде.

Об этом сообщила пресс-служба Национального Антарктического научного центра Украины (НАНЦ) в Инстаграм.

Отмечается, что извержение сопровождалось подземными толчками магнитудой в 5-5,8 баллов по шкале Рихтера и цунами. Волны от которого и были зафиксированы полярниками.

Они уточнили, что от места извержения до станции около 7800 километров.

"Волна дошла до нас высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом", — рассказал метеоролог экспедиции Александр Надточий.

Сообщается, что оборудование полярников также уловило колебания давления воздуха, которые являются отголосками ударной волны.

В НАНЦ сообщили, что они ощущались даже в Украине и на Аляске.

Как сообщалось ранее, извержение упомянутого выше вулкана произошло неподалеку от островного государства Тонга. По свидетельствам очевидцев, в столице страны Нукуалофа выпал "пепельный дождь".

Напомним, ранее украинские полярники сообщали, что местность вокруг станции засыпало снегом. Местами выпало до трех метров осадков, из-за чего членам экспедиции в настоящее время приходится заниматься "большой уборкой".