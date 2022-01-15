Гигантский подводный вулкан извергнулся в Тихом океане и обрушил цунами на острова: видео впечатляют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 327
Последствия извержения фиксируют на расстоянии до 800 километров
В результате мощного извержения гигантского вулкана, расположенного на дне Тихого океана, неподалеку от островного государства Тонга возникло большое цунами.
Как отмечает издание BBC, извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, распространившимися по южной части Тихого океана. Оно длилось всего восемь минут, но сила его была такой, что грохот ощущался за 800 километров.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как водой заливает несколько домов и церковь.
По словам очевидцев чрезвычайного явления, в столице Нукуалофа, расположенной в 65 километрах от вулкана, прошел дождь из пепла.
Также отмечается, что здешние жители вынуждены были эвакуироваться на возвышенности, чтобы избежать последствий ожидающихся в ближайшее время цунами. Предупреждения об угрозе цунами уже были выпущены в ряде стран, в том числе на Фиджи, а также в Новой Зеландии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что североатлантические киты находятся под угрозой вымирания из-за климатических изменений : потепление моря и смещение источников пищи заставляют их подплывать ближе к людям, где они сталкиваются с кораблями и попадают в рыболовные снасти.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-