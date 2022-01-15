Гигантский подводный вулкан извергнулся в Тихом океане и обрушил цунами на острова: видео впечатляют

Последствия извержения фиксируют на расстоянии до 800 километров

В результате мощного извержения гигантского вулкана, расположенного на дне Тихого океана, неподалеку от островного государства Тонга возникло большое цунами.

Цунами накрыло остров

Как отмечает издание BBC, извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, распространившимися по южной части Тихого океана. Оно длилось всего восемь минут, но сила его была такой, что грохот ощущался за 800 километров.

Извержение вулкана в Тихом океане

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как водой заливает несколько домов и церковь.

По словам очевидцев чрезвычайного явления, в столице Нукуалофа, расположенной в 65 километрах от вулкана, прошел дождь из пепла.

Также отмечается, что здешние жители вынуждены были эвакуироваться на возвышенности, чтобы избежать последствий ожидающихся в ближайшее время цунами. Предупреждения об угрозе цунами уже были выпущены в ряде стран, в том числе на Фиджи, а также в Новой Зеландии.

Пост о извержении вулкана в сосети

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