Целый вид усатых китов на грани вымирания из-за потепления океана (фото)

В 2017 году обнаружили 17 мертвых китов

Североатлантические гладкие киты находятся под угрозой гибели из-за климатических изменений, а именно потепления моря и смещение источников пищи. Эти факторы способствуют тому, что киты отправляются в районы, где есть большой риск их столкновения с кораблями. Кроме того, они могут запутаться в рыболовных снастях.

Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает "The Guardian".

Исследователи рассказывают, что в результате потепления воды в заливе Мэн в Атлантическом океане, сократилась популяция североатлантического кита. Вследствие этого вид животного через некоторое время может вообще исчезнуть.

Известно, что североатлантические киты питаются ракообразными морскими обитателями в заливе Мэн. На данный момент вода там нагревается быстрее, чем 99% мирового океана, поэтому животные почувствовали на себе нехватку пищи.

Китам приходится постоянно перемещаться в поисках пищи на северо-восток к заливу Святого Лаврентия в Канаде.

"Когда они не могут создать толстые слои жира, они не могут успешно забеременеть, вынашивать и кормить малыша", — рассказывает морской эколог Эрин Мейер-Гутброд.

Фото кита вымирающего вида

По ее словам, рождаемость начала падать еще с 2010 года, а в 2018 году маленькие киты вообще не рождались.

Как пишут в СМИ, за последние десять лет популяция гладких китов стала ниже на 26 %, в результате чего в общем на планете осталось всего 356 морских животных этого вида.

Североатлантический гладкий кит

Поэтому в 2020 году Международный союз охраны природы заявил о североатлантических китах как о таких, которые находятся под угрозой исчезновения.

Только в 2017 году в океане обнаружили 17 мертвых китов, 12 из которых находились в заливе Святого Лаврентия, хотя обычно за год таких находят три или четыре.

Ранее "Телеграф" сообщал о глобальном потеплении, поразившем практически весь мир, и о его последствиях, одним из которых является рост уровня Мирового океана — это может стать причиной изменения состава вод, а также вероятного вымирания морской флоры и фауны.