Цілий вид вусатих китів на межі вимирання через потепління океану (фото)

У 2017 році виявили 17 мертвих китів

Північноатлантичні кити знаходяться під загрозою загибелі через кліматичні зміни, а саме потепління моря і зміщення джерел їжі. Ці фактори сприяють тому, що кити відправляються в райони, де є великий ризик їх зіткнення з кораблями. Крім того, вони можуть заплутатися в риболовецьких снастях.

Про це в п’ятницю, 3 вересня, повідомляє "The Guardian".

Дослідники розповідають, що в результаті потепління води в затоці Мен в Атлантичному океані, скоротилася популяція північноатлантичного кита. Внаслідок цього вид тварин через деякий час може взагалі зникнути.

Відомо, що північноатлантичні кити харчуються ракоподібними морськими мешканцями в затоці Мен. Зараз вода там нагрівається швидше, ніж 99% світового океану, тому тварини відчули на собі нестачу їжі.

Китам доводиться постійно переміщатися в пошуках їжі на північний схід до затоки Святого Лаврентія в Канаді.

"Коли вони не можуть створити товсті шари жиру, то не можуть успішно завагітніти, виношувати і годувати малюка", — розповідає морський еколог Ерін Мейер-Гутброда.

Фото кита вимираючого виду

За її словами, народжуваність почала падати ще з 2010 року, а у 2018 році маленькі кити взагалі не народжувалися.

Як пишуть в ЗМІ, за останні десять років популяція гладких китів стала нижче на 26%, в результаті чого в загальному на планеті залишилося всього 356 морських тварин цього виду.

Північноатлантичний гладкий кит

Тому у 2020 році Міжнародний союз охорони природи заявив про північноатлантичних китів як про таких, які перебувають під загрозою зникнення.

Тільки у 2017 році в океані виявили 17 мертвих китів, 12 з яких перебували в затоці Святого Лаврентія, хоча зазвичай за рік таких знаходять три або чотири.

Раніше "Телеграф" повідомляв про глобальне потепління, що вразив практично весь світ, і про його наслідки, одним з яких є зростання рівня Світового океану — це може стати причиною зміни складу вод, а також ймовірного вимирання морської флори та фауни.