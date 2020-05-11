Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим

Новости экологии:Ведущие климатологи предсказали, что даже при "хорошем" сценарии неизбежен рост уровня Мирового океана примерно на полметра.

Ученые из Майнутского университета проанализировали данные, полученные ведущими мировыми климатологами. Оказалось, по мнению более чем ста экспертов, уже к концу нашего века уровень океанских вод поднимется более чем на метр и минимум на пять метров — за ближайшие три столетия. Статья о работе ирландских ученых опубликована в издании Climate and Atmospheric Science.

Как отмечают авторы, таких катастрофических последствий можно избежать — но только в том случае, если власти стран, вносящих наибольший вклад в мировое загрязнение, будут соблюдать Парижские соглашения и прочие протоколы, направленные на борьбу с глобальным потеплением. "Наше исследование <…> подчеркивает, что снижение выбросов парниковых газов критически важно для того, чтобы этот показатель рос как можно медленнее", — говорит один из авторов работы Ниам Кэхилл.

Существующий научный консенсус в области климатологии предполагает, что глобальное потепление не просто существует, но способно полностью изменить облик нашей планеты в том случае, если прирост среднегодовой температуры не удастся удержать на уровне 1,5 °С. Эти выкладки подтверждаются как многочисленными компьютерными моделями климата Земли, так и показаниями, снимаемыми со спутников, сухопутных и водных метеостанций по всей планете.

Если температура выйдет за условно безопасные пределы, начнется более быстрое таяние крупных ледяных щитов: гренландского, арктического и антарктического. Это и вызовет сильный подъем уровня океанических вод, а вместе с ним — все сопутствующие перемены, включая изменение состава вод и вероятное вымирание морской флоры и фауны.

Ученые сходятся на том, что если удастся как минимум приостановить рост парниковых выбросов, а затем постепенно начать уменьшать их объемы, это может помочь избежать резкого скачка: у экосистемы будет больше времени на перестройку.

Авторы работы указывают, что эксперты создали большое количество прогностических климатических моделей на грядущие столетия. Из-за различных стартовых наборов данных эти прогнозы, совпадая в текущем векторе климатических изменений, во многих итоговых данных разнятся. Поэтому ирландские исследователи не стали пытаться создавать еще одну модель, а обобщили данные, полученные при опросе ведущих климатологов мира. Затем они обобщили их ответы.

В итоге практически все опрошенные ученые отметили, что, по их прогнозам, уровень Мирового океана к концу нашего века станет выше на метр и более. При этом официальные прогнозы, декларируемые на сегодня, например, ООН, предполагают рост всего на 30–50 сантиметров при условии сохранения роста уровня выбросов на сегодняшней отметке. Эксперты при этом отмечают, что точные прогнозы на сегодня сделать невозможно: пока сложно предсказать, как точно пойдет процесс таяния ледяных щитов.

Опрошенные эксперты сходятся на том, что даже при "хорошем" сценарии, когда удастся хотя бы отчасти следовать Парижскому соглашению и потепление на Земле получится удерживать в пределах 2 °С, уровень вод к концу века поднимется примерно на полметра. Если не будут происходить дополнительные процессы, которые сейчас не представляется возможным учесть, при тех же "хороших" вводных еще менее чем через двести лет, к началу XXIV века, поверхность Мирового океана "возьмет" от полуметра до двух дополнительных метров.

Авторы работы призывают власти разных стран и дипломатов обратить внимание на данные статьи: они могут помочь чиновникам понять, как именно связаны выбросы парниковых газов и рост уровня океанских вод, а также чем это чревато для их населения в ближайшие десятилетия. Возможно, еще есть время если не предотвратить, то по крайней мере снизить масштабы грядущих проблем нашей планеты.