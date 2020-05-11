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Часть человечества под угрозой: близится "влажная жара"

Часть человечества под угрозой: близится "влажная жара"
17:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Потенциально фатальные сочетания жары и влажности могут сделать жизнь людей в некоторых регионах планеты попросту невыносимой.

Разрушительные последствия убийственной комбинации, состоящей из волн влажной жары, уже опустошают мир в эти дни. Исследования климата показывают, что экстремальные воздействия изменений климата намного ближе, чем считалось ранее.

Новый отчет, который только что был выпущен Институтом Земли в Колумбийском университете, показал, что сочетание экстремальной жары и влажности, когда-то считавшееся никогда не испытываемым человеком, уже происходит - сейчас!

Эта экстремальная погодная смесь часто фатальна, и это превосходит теоретический порог человеческой живучести, и это будет испытывать наши пределы живучести в будущем все больше и больше.

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Такие высокие температуры, смешанные с огромной влажностью, до сих пор приводили к огромным смертным сборам. Эти события становятся все более распространенными и более интенсивными в результате потепления планеты.

"Изменение климата увеличивает как температуру воздуха, так и количество влаги в воздухе, что делает влажные тепловые события более частыми и тяжелыми",- сказал Рэдли Хортон, научный сотрудник Колумбийского университета и соавтор этого исследования.

Это исследование, является особенным, потому что ученые смотрели на почасовые данные, которые были записаны почти 8000 метеорологическими станциями.

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Важно отметить, что поскольку скачки температуры и влажности могут происходить в течение нескольких часов и только в определенных местах, предыдущие исследования не смогли уловить экстремальный характер теплового стресса.

"Я был поражен нашими находками, - сказал автор исследования, - Мое ранее опубликованное исследование предсказывало, что эти условия не будут действовать до конца века".

"Я ошибся, это уже происходит! Возможно, мы находимся ближе к переломному моменту, чем думаем", - продолжил Хортон.

Изменение климата увеличивает как температуру воздуха, так и количество влаги в воздухе, делая влажные тепловые события более частыми и суровыми.

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Глобальное потепление, Климат, Климатические изменения.
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