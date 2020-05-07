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Глобальное потепление может стать причиной появления пауков-каннибалов

Глобальное потепление может стать причиной появления пауков-каннибалов
19:07 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые выяснили, что обитающие в Арктике пауки способны при определенных условиях превратиться в каннибалов.

Новое исследование предполагает, что, поскольку мир становится более горячим, пауки Pardosa lapponica на Аляске могут начать есть друг друга, что может в конечном итоге оказать влияние на размер их популяций.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали диету различных самок пауков в дикой природе. Изучение этих необычных существ на двух разных участках показал, что по мере роста самок Pardosa lapponica молодых особей в этом районе становится все более скудной.

В экспериментах эти пауки иногда прибегают к каннибализму, когда их окружает больше людей подобного рода, хотя в реальных данных об этом трудно найти. Новые эксперименты в лаборатории подтвердили, что патологический сдвиг в рационе произошел, когда плотность популяций пауков увеличилась.

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"Хотя каннибализм, вероятно, не лучший диетический выбор для этих пауков, наши полевые и экспериментальные данные показывают, что, когда вокруг много пауков, они чаще обращаются к каннибализму. Это, вероятно, отражение возросшей конкуренции за ресурсы", - объясняет эколог Аманда Кольц.

Если пауки-самки производят больше потомства, это означает, что среди молодых особей возрастает конкуренция, и авторы полагают, что это явление может вызвать более высокие показатели каннибализма в дикой природе. Сокращая количество пауков, которые доживают до взрослого возраста, каннибализм может в конечном итоге регулировать популяции Pardosa lapponica в меняющемся мире.

"Каннибализм на других пауках того же вида снижает конкуренцию, уменьшая количество других пауков вокруг. Но такие пауки и сами живут не так долго, как те, которые питаются более разнообразной пищей", - говорит Кольц.

Через 50 лет около 3,5 млрд человек будут страдать от невыносимой жары

Если это правда, это говорит о том, что даже взрослые Pardosa lapponica не будут такими сильными или такими же способными, как раньше. Это может означать плохие новости для видов, а также для арктической пищевой сети.

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Арктика, Глобальное потепление, Пауки, Pardosa lapponica.
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