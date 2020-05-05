Через 50 лет около 3,5 млрд человек будут страдать от невыносимой жары

Новости экологии:Большая часть населения приходится на бедные слои населения, которые не смогут позволить себе покупку и установку кондиционеров, говорится в исследовании ученых Университет Вагенингена.

Из-за того, что среднегодовая температура в мире увеличится на 1,8 °C к 2100 году из-за антропогенного изменения климата, несколько десятков миллиардов человек по всему миру будут жить в районах, где для нормального существования потребуются эффективные технологии охлаждения воздуха — например, кондиционеры.

При это от 2 до 3,5 млрд человек не смогут позволить себе покупку и установку кондиционеров. По словам авторов исследования, точное количество людей в этой группе будет зависеть от объема выбросов углекислого газа, которые усиливают изменения климата, а также от темпа роста мирового населения. При этом исследователи отмечают, что на эту категорию придется около трети прогнозируемого на 2070 год населения мира.

Сейчас около 20 млн человек живут в местах со среднегодовой температурой, превышающей 29 °C, что намного выше комфортной для человека. Пока на эту область приходится около 1% земной поверхности — она включает в себя пустыню Сахара и Саудовскую Аравию.

Однако по мере повышения глобальной температуры площадь этой зоны вырастет — по прогнозам ученых, в нее также войдут некоторые регионы Африки, Азии, Южной Америки и Австралии.