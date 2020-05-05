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Минимум за 140 лет: уровень воды в Десне достиг катастрофического уровня

Минимум за 140 лет: уровень воды в Десне достиг катастрофического уровня
04:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости экологии:Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет наблюдений

Уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений.

"По состоянию на 4 мая имеем показатель 145 см над "0" поста. Хоть и за последние дни в области прошли дожди, однако существенно на проблему это не повлияло. Уровень воды повысился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см", - сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на странице в Facebook.

Нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см из-за традиционного весеннего наводнение.

Метеорологи бьют тревогу, потому что разница с нормой составляет более 5 метров.

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"Наводнение вообще отсутствует – ни в одном месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки также нет. Фактически, Десна питается исключительно из грунтовых вод", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, наибольшее и самое глубокое озеро Украины Свитязь катастрофически обмелело. Вода отошла от берега на десятки метров. В последние несколько недель озеро уменьшается просто на глазах. Экологи связывают это с отсутствием осадков.

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Погода, Десна, Засуха, Река, Стихийное бедствие, Андрей Прокопенко.
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