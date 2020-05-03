Метеоролог предсказала, каким будет климат в Украине в ближайшие 10 лет

Новости Украины:Раньше перепады температур были более плавными, более размытыми, отметила специалист.

Погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет.

Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур.

Об этом «Обозревателю» рассказала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", - отметила она и добавила, что сейчас на климат влияют два фактора.

"Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая тепла полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, в Архангельск. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она проходит, будет засуха ", - отметила Мартазинова.

По ее словам, такая полоса не пускает в Украину влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль нее с обеих сторон скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронта. И когда полоса внезапно перестает давать тепло, фронты встречаются, а на территории Украины образуются штормы.

"Этот процесс определяет наше будущее по климату. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", - отметила эксперт.

Так, по ее словам, второй фактор - это атмосферная циркуляция. Климатолог подчеркнула, что циркуляция сейчас становится более острой, чего раньше не было.

"Она держит все процессы на поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Ранее перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит с верхних слоев атмосферы", - сказала Мартазинова и добавила, что одновременно холодные зимы никуда не исчезли, они будут, но нечасто.