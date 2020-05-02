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Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая

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Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ночь на субботу дожди пройдут в большинстве северных, центральных и Одесской областях.

В ближайшие сутки, 2 мая, влажный умеренно теплый воздух с запада будет медленно продвигаться вглубь территории Украины, вытесняя сухой и по-летнему теплый воздух на восток Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, 2 мая, в западных, днем также в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 7-12°; днем в западных областях 15-20°, на остальной территории 19-24°, в восточных и Днепропетровской областях до 27°.

В Киеве в субботу без осадков, днем кратковременный дождь; температура ночью около 10°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

 Прогноз погоды от Натальи Диденко 

"Основная порция влаги придется на западную часть Украины плюс Винницкая область, Житомирская область",– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодняшнее кратковременное похолодание изменится завтрашним теплым возвращением к комфортным +22 градусам. Возможны кратковременные осадки.

Прогноз погоды на субботу, 2 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +18...+20
  • Ивано-Франковск – +18...+20
  • Тернополь – +17...+19
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +17...+19
  • Луцк – +18...+19
  • Ровно – +17...+19
  • Житомир – +20...+22
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы – +21...+23
  • Чернигов – +21...+23
  • Суммы – +21...+23
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +24...+26
  • Харьков – +24...+26
  • Киев – +20...+22

В воскресенье, 3 мая, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы (ночью на Левобережье без существенных осадков).

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в большинстве южных, центральных, Харьковськой и Сумской областях до 24°; в западных областях ночью 5-10°, днем 14-19°.

В Киеве ночью в воскресенье небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем18-20°.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

4 мая в Украине облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы (днем в большинстве западных областей без существенных осадков). Ветер юго-восточный  на Правобережье северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях 19-24°; в западных областях ночью 5-10°, днем 14-19°, на Прикарпатье 11-16°.

В Киеве и столичном регионе 4 мая ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

5-6 мая в Украине кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 5 мая в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях преимущественно без осадков. Температура ночью 7-13°, в западных областях 3-9° тепла; днем 12-18°, в восточной части страны 16-22°.

В Киеве и Киевской области 5-6 мая кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 5 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 7-12°, днем13-18°.

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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