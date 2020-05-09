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Глобальное потепление при деле: уровень мирового океана поднимется на 1 метр

Глобальное потепление при деле: уровень мирового океана поднимется на 1 метр
09:57 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Причиной тому станет глобальное потепление, если странам не удастся снизить объемы выбросов парниковых газов.

Более 100 международных экспертов объединились, чтобы создать глобальный прогноз состояния нашей планеты. Речь шла о двух климатических сценариях, при которых человечеству либо удастся снизить выбросы парниковых газов, либо нет. Исследование сингапурских ученых дает полноценное представление о будущем Земли, уровне Мирового океана и жизни на планете.

Если глобальное потепление будет ограничено 2 °C от доиндустриальных показателей, то к 2100 году уровень Мирового океана вырастет на 0,5 м к 2100 году и на 0,5–2 м к 2300 году. Если же температура вырастет на 4,5 °C, то рост уровня моря составит от 0,6 до 1,3 м к 2100 году и от 1,7 до 5,6 м к 2300 году.

Профессор Бенджамин Хортон, и. о. председателя Азиатской школы окружающей среды НТУ, который возглавлял исследование, отмечает, что прогнозы, посвященные повышению уровня моря, имеют жизненно важное значение для принятия обоснованных решений по смягчению последствий и адаптации.

Профессор Хортон рассказал: "Сложность составления прогнозов уровня моря и огромное количество соответствующих научных публикаций затрудняют получение корректного обзора ситуации, в том числе эта проблема касается политиков. Чтобы получить этот обзор, необходимо провести опрос ведущих экспертов. Показатели ожидаемого повышения уровня моря дадут более широкую картину будущих сценариев и проинформирует политиков, чтобы они могли подготовить необходимые меры".

Полученные сингапурскими учеными результаты существенно превышают ранее прогнозируемые значения.

Спутник NASA фиксирует стремительное таяние ледников Гренландии

"Мы знаем, что в будущем уровень моря на планете поднимется, — говорит соавтор исследования доктор Андра Гарнер, доцент кафедры экологических наук в Университете Роуэн в Соединенных Штатах Америки. — Но есть существенные различия в том, насколько поднимется этот уровень в зависимости от объемов выбросов. Это вселяет большую надежду, а также сильную мотивацию действовать сейчас, чтобы избежать более серьезных последствий".

Однако даже в текущем исследовании есть существенные неопределенности, связанные с Гренландским и Антарктическим ледниковыми щитами. Они являются важным индикатором изменения климата и движущей силой повышения уровня моря. Спутниковые измерения показывают, что ледяной покров тает с возрастающей скоростью.

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Все по теме:

Экология, Мировой океан, Глобальное потепление, Океан, Парниковые газы, Уровень моря.
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