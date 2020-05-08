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Спутник NASA фиксирует стремительное таяние ледников Гренландии

Спутник NASA фиксирует стремительное таяние ледников Гренландии
16:43 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что ежегодно Гренландия теряет около 200 гигатонн льда.

Новые данные о состоянии ледяного покрова были получены при помощи запущенного в 2018 году спутника НАСА ICESat-2. Спутник оснащен лазерным высотомером, который дает очень точные показатели по уровням высот.

Сопоставив эти показатели с результатами прошлых наблюдений, ученые смогли проследить за изменениями, произошедшими в течение последних 16 лет в Гренландии и Антарктиде.

Выяснилось, что льда в Гренландии каждый год становится меньше на 200 гигатонн, а расположенные на острове ледники Кангердулгссуак и Якобсхавн теряют от четырех до шести метров своей высоты.

На Земле серьезно уменьшается покрытие льда (Видео)

Немногим лучше и ситуация в Антарктиде - там ледяной покров ежегодно уменьшается на 118 гигатонн.

Для наглядности: одной гигатонной льда можно покрыть Центральный парк Нью-Йорка слоем высотой в 300 метров.

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Все по теме:

НАСА, Гренландия, Ледники, Таяние, ICESat-2.
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