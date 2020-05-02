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На Земле серьезно уменьшается покрытие льда (Видео)

На Земле серьезно уменьшается покрытие льда (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Полученные результаты показывают, что, несмотря на рост ледников в восточной части Антарктиды, льды на ее западе стремительно таят.

Ученые уже долго время предупреждают, что на Земле серьезно уменьшается покрытие льда из-за изменения климата. NASA использовало современный спутник ICESat-2 для лазерного сканирования планеты, чтобы показать, как изменилась высота ледяного покрова Гренландии и Антарктики за последние 16 лет.

В ходе измерений ICESat-2 использовал лазерный высотомер. Он посылает 10 000 импульсов в секунду на поверхность Земли и измеряет время, за которое сигнал возвращается возвращается обратно.

Потери привели к повышению уровня моря на 14 миллиметров с 2003 по 2019 годы — это немногим меньше трети от общего уровня подъема воды, который наблюдается в мировых океанах. 

Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Всего в Гренландии ежегодно исчезало в среднем 200 гигатонн льда, в Антарктиде — 118 гигатонн. Одна гигатонна равна 109 тонн, такого количества льда хватило бы, чтобы заполнить 400 000 олимпийских бассейнов.

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Исследование, Земля, Наука, Ледники, Новое исследование, Тают ледники.
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