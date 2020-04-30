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Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость

Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
21:28 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ближе всего к Земле комета лебедя приблизится 12 мая на расстояние 0,56 АС.

Комета "Лебедь" быстро светлеет набирая яркость и по оценкам астрономов светимость уже достигла магнитуды +5,5. В настоящий момент комета для человеческого глаза это не более чем тусклый светящийся шар, но вид через телескоп - потрясающий.

"Это 30-минутная экспозиция через мой 12-дюймовый телескоп", - говорит Реман из Намибии, который также сделал великолепную анимацию кометы. Всего за 40 минут слежения можно увидеть сложные волны и завитки газа, расходящиеся по хвосту кометы.

Хвост у кометы такой длинный, что Реманн не мог уместить ее в поле зрения. "На моей фотографии он в длину около 1,2 градуса, - говорит он. "Однако я знаю от друзей, которые фотографировали более широкие поля, что на самом деле он простирается примерно на 8 градусов по небу. Для сравнения, чаша Большой Медведицы имеет ширину 10 градусов".

Ближе всего к Земле комета лебедя приблизится 12 мая на расстояние 0,56 АС. Это не очень близко, но это может быть хорошее шоу в любом случае. Если текущие тенденции продолжатся, то комета станет ярче до 3-й величины или лучше, подобно звездам Плеяд. Наблюдатели в Южном полушарии будут иметь мало проблем, видя ее, как она будет скользить через созвездие Рыб.

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Многое о комете Лебедь остается неизвестным. Она была обнаружена всего несколько недель назад, 11 апреля, когда внезапный выброс водорода кометой заставил его появиться в данных из инструмента SWAN солнечной и гелиосферной обсерватории.

Гиперболическая орбита кометы лебедя предполагает, что она может быть первым посетителем внутренней Солнечной системы. Такие новички печально известны своей непредсказуемостью, поэтому никто не может сказать наверняка, что произойдет дальше.

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Все по теме:

Комета, Лебедь, Яркость, SWAN (C/2020 F8), SWAN.
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