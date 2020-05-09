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Сейсмическая активность может быть причиной изменения климата в Арктике

Сейсмическая активность может быть причиной изменения климата в Арктике
19:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Потепление в Арктической зоне может быть связано с повышенной сейсмической активностью в Тихом океане.

Геолог и математик Леопольд Лобковский высказал гипотезу, что повышенная сейсмическая активность в Тихом океане может быть причиной потепления в Арктике.

В частности, он отметил, что этот регион обладает крупнейшими запасами накопленного природного газа, в том числе метана в форме газогидратов. По словам учёного, в арктической зоне в районах разломов наблюдаются выбросы метана, а поскольку этот газ является парниковым, то его выбросы в атмосферу приводят к потеплению.

Лобковский также рассказал, что в XX веке максимальная сейсмическая активность Земли наблюдалась в 15-летний интервал с 1950 года по 1965 год, особенно в районе линий от Алеутских до Японских островов. "Расстояние до арктического шельфа от упомянутых районов землетрясений около 2-3 тыс. км. Учёные предположили наличие возмущений в литосфере, связанных с сильнейшими землетрясениями, которые распространяются по горизонтали со скоростью порядка 100 км в год", - пояснил академик, приведя результаты вычислений. Эти возмущения и деформации активизируют разломы и трещины, что приводит к массированному выбросу метана в атмосферу и следующему за ним потеплению.

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"Резкое изменение климата было сдвинуто примерно на 20 лет вперёд относительно времени наибольшей сейсмической активности, так как старт потепления был зафиксирован примерно в конце 1970-х годов. За 20 лет такая волна как раз может пройти расстояние 2 тыс. км, достигнув области арктического шельфа с огромными объёмами природного газа", - сказал он.

"Предложенная гипотеза ни в коей мере не умаляет роли антропогенного фактора потепления, однако даёт основания для серьёзного рассмотрения геологических причин такого явления", - отметил Лобковский.

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Арктика, Глобальное потепление, Тихий океан, Климат, Сейсмическая активность.
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