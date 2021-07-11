Глобальное потепление поразило практически весь мир, и это только начало

Практически весь мир страдает от глобального потепления и жарких климатических условий. Июль 2021 года обновил немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе , а также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах.
Об этом пишет телерадиовещательная корпорация BBC News.
В одной только Канаде экстремальные погодные условия привели к гибели по меньшей мере нескольких сотен человек.
Ученые уверены, что главная причина жары - глобальное потепление.
"Люди редко падают замертво посреди улицы. Они тихо умирают у себя дома, от плохой теплоизоляции и отсутствия кондиционеров. Жара убивает не так заметно, как другие природные катаклизмы - вроде ураганов или цунами, - но зачастую ничуть не менее эффективно", - заявила на пресс-конференции профессор Института изменений окружающей среды Оксфордского университета Фредерике Отто.
BBC News сообщает, что засуха в бедных аграрных странах убивает людей опосредовано. Она мешает собрать хороший урожай, что ведет к нехватке продовольствия, росту цен и в целом обостряет борьбу за ресурсы. Ученые предупреждают: экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, могут уже в ближайшие десятилетия превратить значительную часть суши в выжженную пустыню или даже сделать планету непригодной для жизни.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Калифорнии жара вызвала масштабные природные пожары.
Также в ГСЧС Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях страны.