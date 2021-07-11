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Глобальное потепление поразило практически весь мир, и это только начало

Глобальное потепление поразило практически весь мир, и это только начало
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф

Практически весь мир страдает от глобального потепления и жарких климатических условий. Июль 2021 года обновил немало температурных рекордов - не только в изнывающей от жары Канаде, но и в Северной и Восточной Европе , а также на северо-востоке Сибири и в некоторых азиатских странах.

Об этом пишет телерадиовещательная корпорация BBC News.

По данным европейской программы Copernicus, отслеживающей долгосрочные изменения климата, на территории Северной Америки прошедший июнь стал самым жарким за всю историю климатических наблюдений. В Европе он занял "почетное" второе место.

В одной только Канаде экстремальные погодные условия привели к гибели по меньшей мере нескольких сотен человек.

Ученые уверены, что главная причина жары - глобальное потепление.

"Люди редко падают замертво посреди улицы. Они тихо умирают у себя дома, от плохой теплоизоляции и отсутствия кондиционеров.  Жара убивает не так заметно, как другие природные катаклизмы - вроде ураганов или цунами, - но зачастую ничуть не менее эффективно", -  заявила на пресс-конференции профессор Института изменений окружающей среды Оксфордского университета Фредерике Отто.

BBC News сообщает, что засуха в бедных аграрных странах убивает людей опосредовано. Она мешает собрать хороший урожай, что ведет к нехватке продовольствия, росту цен и в целом обостряет борьбу за ресурсы. Ученые предупреждают: экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, могут уже в ближайшие десятилетия превратить значительную часть суши в выжженную пустыню или даже сделать планету непригодной для жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Калифорнии жара вызвала масштабные природные пожары.

Также в ГСЧС Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях страны.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Жара, Жертвы, Глобальное потепление, Климат.
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