Гігантський підводний вулкан вивергся в Тихому океані та обрушив цунамі на острови: відео вражають

По всьому регіону ймовірні потужні цунамі

У результаті потужного виверження велетенського вулкана, розташованого на дні Тихого океану, неподалік острівної держави Тонга виникло велике цунамі.

Цунамі накрило острів

Як зазначає видання BBC, виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалось ударними хвилями, які поширилися по південній частині Тихого океану. Воно тривало лише вісім хвилин, але сила його була такою, що гуркіт відчувався аж за 800 кілометрів.

Виверження вулкану в Тихому океані

На кадрах, які були опубліковані в соцмережах, видно, як водою позаливало декілька будинків та церкву.

За словами очевидців надзвичайного явища, в столиці Нукуалофа, яка розташована на відстані 65 кілометрів від вулкана, пройшов дощ з попелу.

Також зазначається, що тутешні жителі вимушені були евакуюватися на височини, аби уникнути наслідків цунамі, які очікують найближчим часом. Попередження щодо загрози цунамі вже були випущені в кількох країнах, у тому числі на Фіджі, а також у Новій Зеландії.

Пост про виверження вулкану в сомережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що північноатлантичні кити перебувають під загрозою вимирання через кліматичні зміни: потепління моря і зміщення джерел їжі змушують їх підпливати ближче до людей, де вони стикаються з кораблями та потрапляють в риболовецькі снасті.