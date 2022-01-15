Гігантський підводний вулкан вивергся в Тихому океані та обрушив цунамі на острови: відео вражають
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По всьому регіону ймовірні потужні цунамі
У результаті потужного виверження велетенського вулкана, розташованого на дні Тихого океану, неподалік острівної держави Тонга виникло велике цунамі.
Як зазначає видання BBC, виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалось ударними хвилями, які поширилися по південній частині Тихого океану. Воно тривало лише вісім хвилин, але сила його була такою, що гуркіт відчувався аж за 800 кілометрів.
На кадрах, які були опубліковані в соцмережах, видно, як водою позаливало декілька будинків та церкву.
За словами очевидців надзвичайного явища, в столиці Нукуалофа, яка розташована на відстані 65 кілометрів від вулкана, пройшов дощ з попелу.
Також зазначається, що тутешні жителі вимушені були евакуюватися на височини, аби уникнути наслідків цунамі, які очікують найближчим часом. Попередження щодо загрози цунамі вже були випущені в кількох країнах, у тому числі на Фіджі, а також у Новій Зеландії.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що північноатлантичні кити перебувають під загрозою вимирання через кліматичні зміни: потепління моря і зміщення джерел їжі змушують їх підпливати ближче до людей, де вони стикаються з кораблями та потрапляють в риболовецькі снасті.
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