Цунамі від вулкана, що вивергається в Тихому океані, дісталося Антарктиди (відео)

Від місця виверження до станції майже 8 тисяч кілометрів.

У суботу, 15 січня, в Тихому океані сталося виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, а в понеділок наслідки відчули навіть в Антарктиді.

Про це повідомила пресслужба Національного Антарктичного наукового центру України (НАНЦ) в Інстаграмі.

Зазначається, що виверження супроводжувалося підземними поштовхами магнітудою в 5-5,8 бала за шкалою Ріхтера та цунамі, хвилі якого і були зафіксовані полярниками.

Вони уточнили, що від місця виверження до станції близько 7800 км.

"Хвиля дійшла до нас заввишки 60 см, і це з огляду на те, що акваторії покриті суцільним льодом", — розповів метеоролог експедиції Олександр Надточій.

Повідомляється, що обладнання полярників також вловило коливання тиску повітря, які є відлунням ударної хвилі.

У НАНЦ повідомили, що вони відчувалися навіть в Україні та на Алясці.

Як повідомлялося раніше, виверження згаданого вище вулкана сталося неподалік острівної держави Тонга. За свідченнями очевидців, у столиці країни Нукуалофа випав попелястий дощ.

Нагадаємо, раніше українські полярники повідомляли, що місцевість навколо станції засипало снігом. Місцями випало до трьох метрів опадів, через що членам експедиції нині доводиться займатися "великим збиранням".