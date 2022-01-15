Українських полярників засипало снігом – товщина покриву кілька метрів (фото)

До розчищення залучили і зимівників, учасників сезонної експедиції, і навіть гостей станції.

На українській полярній станції "Академік Вернадський", крім спостереження за пінгвінами, що підростають, почалося "велике прибирання". Полярники відкопуються після рекордних снігових заметів у грудні. Наприкінці минулого року висота снігового покриву сягнула трьох метрів.

Про це повідомляє сторінка національного антарктичного центру у соцмережі "Фейсбук"

У новому році снігопади стали рідшими, але станцію потрібно відкопати з-під снігу. Вже кілька тижнів співробітники "пробивають" собі шлях у товщі снігу. На фото зі станції видно, що людей оточують справжні снігові мури.

Полярники розчищають сніг

Розчищення території йде ударними темпами – від снігового "полону" звільнили частину житлового корпусу, каплицю, прохід до другого причалу Джета. Від снігу позбавили конструкції біля дизельної, територію для розширення майданчика для сміття, місце для майбутніх робіт (прокладання паливної лінії).

Процес розчищення затягнувся кілька тижнів

Полярникам ще належить очистити від кількаметрових заметів місце біля складу, щоб його розширити. Українцям допомагають французи, які приїхали на станцію для дослідницької роботи.

Як раніше писав "Телеграф", вихідні в Україні пройдуть під знаком штормового вітру. Він уже накоїв чимало бід — порвав держпрапор і повалив ялинки, а також обвалив тополю на припарковану машину з людьми всередині.