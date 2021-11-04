В очікуванні дитинчат: українські полярники розповіли про поповнення на станції "Академік Вернадський"
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Полярники виявили перші у цьому сезоні яйця субантарктичних пінгвінів
Українські полярники на станції "Академік Вернадський" повідомили, що у них з’явилося перше яйце субантарктичного пінгвіна, а вже на початку грудня тут зʼявляться дитинчата крилатих.
Про це у середу, 3 листопада, йдеться на сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook.
Так, лише недавно в Антарктиді стартував сезон розмноження пінгвінів, а вже у вівторок, 2 листопада, біля "Вернадського" з’явилося перше яйце. У той же день, повідомляють полярники, було знайдено ще три яйця субантарктичних пінгвінів у різних районах острова.
На вилуплення дитинчат пінгвінів чекатимуть у грудні. Зазначається, що шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається всього раз на рік. Цього року гніздування у птахів почалося раніше, ніж зазвичай.
Ось ще декілька цікавих фактів про субантарктичних пінгвінів:
- їх яйця мають білий колір, інколи сіруватого або зеленуватого відтінку, а за формою та розміром нагадують гусячі яйця;
- пінгвіни висиджують яйця по черзі, а після вилуплення маляти так само по черзі його годують;
- пташенята вилуплюються з яєць приблизно за місяць;
- цих пінгвінів також називають "віслюкові" за їх характерний крик, або ж "дженту" — їх легко впізнати за червоним дзьобом та чорно-білим "фраком".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові розмитнили перших в Україні самок пінгвінів Гумбольдта.
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