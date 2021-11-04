В ожидании детенышей: украинские полярники рассказали о пополнении на станции "Академик Вернадский"
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Полярники обнаружили первые в этом сезоне яйца субантарктических пингвинов
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" сообщили, что у них появилось первое яйцо субантарктического пингвина, а уже в начале декабря здесь появятся детеныши крылатых.
Об этом в среду, 3 ноября, говорится на странице Национального арктического научного центра Facebook.
Так, только недавно в Антарктиде стартовал сезон размножения пингвинов, а уже во вторник, 2 ноября, у "Вернадского" появилось первое яйцо. В тот же день, сообщают полярники, были найдены еще три яйца субантарктических пингвинов в разных районах острова.
Вылупления детенышей пингвинов будут ждать в декабре. Отмечается, что брачный сезон и рождение детенышей у субантарктических пингвинов проходят всего раз в год. В этом году гнездование у птиц началось раньше обычного.
Вот еще несколько интересных фактов о субантарктических пингвинах:
- их яйца имеют белый цвет, иногда сероватый или зеленоватый оттенок, а по форме и размеру напоминают гусиные яйца;
- пингвины высиживают яйца поочередно, а после вылупления малыша так же поочередно его кормят;
- птенцы вылупляются из яиц примерно через месяц;
- этих пингвинов также называют "ослиными" за их характерный крик, или "дженту" — их легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове растаможили первых в Украине самок пингвинов Гумбольдта.
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