У Харкові розмитнили перших в Україні самок пінгвінів Гумбольдта (фото)

Подивитися на незвичайних птахів можна у Харківському зоопарку

На Харківщині під наглядом ветеринарної служби успішно пройшли митницю перші самки пінгвінів Гумбольдта, яких вперше ввезли в Україну для зоопарку.

Про це у четвер, 21 жовтня, повідомила Державна митна служба України.

Так, у Харків з Німеччини приїхали три самки пінгвінів Гумбольдта. Їх доставили в Україну по програмі Європейської асоціації зоопарків та акваріумів для збереження та розмноження.

Як повідомили на митниці, пінгвіни прибули до нас літаком, подолавши дві тисячі кілометрів, а після успішного їх розмитнення птахів доставили у Харківський зоопарк, де розмістили у спеціальний вольєр.

До слова, у пінгвінів є імена — Маргарет, Агата та Шарлотта. Пізніше їм обіцяють привезти ще й самців.

Пінгвінів Гумбольдта доставили до Харківського зоопарку

Для Маргарет, Агати та Шарлотти підготували спеціальний вольєр

Варто зазначити, що пінгвінів Гумбольдта налічується всього 12 000 пар у всьому світі. Цей вид занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. На сьогоднішній день ці пінгвіни в Україні є лише у Харкові.

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