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У Харкові розмитнили перших в Україні самок пінгвінів Гумбольдта (фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Пінгвіни Гумбольдта з'явилися у Харкові
Пінгвіни Гумбольдта з'явилися у Харкові

Подивитися на незвичайних птахів можна у Харківському зоопарку

На Харківщині під наглядом ветеринарної служби успішно пройшли митницю перші самки пінгвінів Гумбольдта, яких вперше ввезли в Україну для зоопарку.

Про це у четвер, 21 жовтня, повідомила Державна митна служба України.

Так, у Харків з Німеччини приїхали три самки пінгвінів Гумбольдта. Їх доставили в Україну по програмі Європейської асоціації зоопарків та акваріумів для збереження та розмноження.

Як повідомили на митниці, пінгвіни прибули до нас літаком, подолавши дві тисячі кілометрів, а після успішного їх розмитнення птахів доставили у Харківський зоопарк, де розмістили у спеціальний вольєр.

До слова, у пінгвінів є імена — Маргарет, Агата та Шарлотта. Пізніше їм обіцяють привезти ще й самців.

Пінгвінів Гумбольдта доставили до Харківського зоопарку
Пінгвінів Гумбольдта доставили до Харківського зоопарку
Для Маргарет, Агати та Шарлотти підготували спеціальний вольєр
Для Маргарет, Агати та Шарлотти підготували спеціальний вольєр

Варто зазначити, що пінгвінів Гумбольдта налічується всього 12 000 пар у всьому світі. Цей вид занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. На сьогоднішній день ці пінгвіни в Україні є лише у Харкові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що користувачів мережі вразило відео, на якому слон з неабияким апетитом їсть хліб.

Теги:
#Харків #Харківський зоопарк #Державна митна служба #Пінгвін
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