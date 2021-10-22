У Харкові розмитнили перших в Україні самок пінгвінів Гумбольдта (фото)
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Подивитися на незвичайних птахів можна у Харківському зоопарку
На Харківщині під наглядом ветеринарної служби успішно пройшли митницю перші самки пінгвінів Гумбольдта, яких вперше ввезли в Україну для зоопарку.
Про це у четвер, 21 жовтня, повідомила Державна митна служба України.
Так, у Харків з Німеччини приїхали три самки пінгвінів Гумбольдта. Їх доставили в Україну по програмі Європейської асоціації зоопарків та акваріумів для збереження та розмноження.
Як повідомили на митниці, пінгвіни прибули до нас літаком, подолавши дві тисячі кілометрів, а після успішного їх розмитнення птахів доставили у Харківський зоопарк, де розмістили у спеціальний вольєр.
До слова, у пінгвінів є імена — Маргарет, Агата та Шарлотта. Пізніше їм обіцяють привезти ще й самців.
Варто зазначити, що пінгвінів Гумбольдта налічується всього 12 000 пар у всьому світі. Цей вид занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. На сьогоднішній день ці пінгвіни в Україні є лише у Харкові.
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