Цікаво і страшно: мережу вразило відео, як слон їсть хліб

Тварина все пробує на смак, перш ніж їсти.

Слони — найбільші тварини з наземних і їм, для того, щоб підтримувати сили, потрібно близько 200 кілограмів їжі в день. Основа їх раціону — трава, кора і фрукти, але ще вони люблять свіжий хліб.

Про це розповів популяризатор науки Олександр Толмачов.

Він розмістив відео, як слон їсть хліб і повідомив, що в роті у слона чотири зуби, якими той подрібнює їжу. Також він розповів, що слони ласуни і аби що їсти не будуть — перед тим як покласти їжу в рот пробують її язиком.

Процес поглинання слоном хліба в коментарях порівняли з конвеєром, а також обурилися тим, що тварині дають глютен.

Також користувачі нагадали, що слон не тільки добре їсть, але і багато випорожнюється. І згадали свій досвід годування цих тварин.

Зуби у слона менш міцні ніж бивні і стираються від використання. За життя тварини вони змінюються шість разів, потім йому потрібна тільки розм’якшена їжа.

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