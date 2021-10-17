Интересно и страшно: сеть впечатлило видео, как слон ест хлеб
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Животное все пробует на вкус, прежде чем есть.
Слоны — самые большие животные из наземных и им, для того чтобы поддерживать силы, нужно около 200 килограммов еды в день. Основа их рациона — трава, кора и фрукты, но еще они любят свежий хлеб.
Об этом рассказал популяризатор науки Александр Толмачев.
Он разместил видео, как слон ест хлеб и сообщил, что во рту у слона четыре зуба, которыми тот измельчает пищу. Также он рассказал, что слоны лакомки и абы что есть не будут — перед тем как положить еду в рот пробуют ее языком.
Процесс поглощения слоном хлеба в комментариях сравнили с конвейером, а также возмутились тем, что животному дают глютен.
Также пользователи напомнили, что слон не только хорошо кушает, но и много испражняется. И вспомнили свой опыт кормления этих животных.
Зубы у слона менее крепкие чем бивни и стираются от использования. За жизнь животного они меняются шесть раз, затем ему нужна только размягченная пища.
Ранее "Телеграф" писал, что в США спасли лося, прожившего с шиной на шее два года. Кроме этого краснокнижных моржей решили пересчитать из космоса — зовут на помощь добровольцев.
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