Интересно и страшно: сеть впечатлило видео, как слон ест хлеб

Животное все пробует на вкус, прежде чем есть.

Слоны — самые большие животные из наземных и им, для того чтобы поддерживать силы, нужно около 200 килограммов еды в день. Основа их рациона — трава, кора и фрукты, но еще они любят свежий хлеб.

Об этом рассказал популяризатор науки Александр Толмачев.

Он разместил видео, как слон ест хлеб и сообщил, что во рту у слона четыре зуба, которыми тот измельчает пищу. Также он рассказал, что слоны лакомки и абы что есть не будут — перед тем как положить еду в рот пробуют ее языком.

Процесс поглощения слоном хлеба в комментариях сравнили с конвейером, а также возмутились тем, что животному дают глютен.

Также пользователи напомнили, что слон не только хорошо кушает, но и много испражняется. И вспомнили свой опыт кормления этих животных.

Зубы у слона менее крепкие чем бивни и стираются от использования. За жизнь животного они меняются шесть раз, затем ему нужна только размягченная пища.

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