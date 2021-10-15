Моржей пересчитают из космоса: к инициативе привлекают волонтеров (видео)

Популяция животных в Арктике изменилась из-за таяния льдов.

Всемирный фонд дикой природы решил привлечь добровольцев к пересчету популяции моржей на Земле. Их будут считать опираясь на спутниковые снимки, каждый пиксель на которых равен примерно 30 сантиметрам земной поверхности.

Стать добровольцем можно на сайте фонда.

Примерное количество моржей в мире — около 30 тысяч, но их необходимо подсчитать точнее, чтобы узнать как таяние ледников — их основного места жизни, повлияло на популяцию.

На льдах моржи выращивают потомство, а также ныряют с него в поисках пищи. В Фонде говорят, что на подсчет у каждого добровольца уйдет около получаса.

Считать нужно будет атлантических моржей и моржей моря Лаптевых. Эти два подвида внесены в Красную книгу РФ, а в мировой оценке про них недостаточно данных.

К участию допускаются добровольцы старше 10 лет, до 13-летнего возраста понадобится разрешение родителей. Для начала подсчета нужно пройти регистрацию и иметь доступ в интернет.

Ранее "Телеграф" писал, что Международный союз охраны природы обновил Красную книгу.