Земля может лишиться крупнейших ящериц и многих акул: вышло обновление Красной книги

Почти 40% всех акул получили "уязвимые" статусы.

Международный союз охраны природы (МСОП) пересмотрел и обновил Красную книгу дикой природы и отметил, что из 138 тысяч видов животных, которые попали под наблюдение, около 28% находятся в уязвимом состоянии из-за глобальных изменений климата и деятельности человека.

Об этом пишет AlJazeera.

Под угрозой вымирания оказались самые большие ящерицы мира — комодские вараны или драконы. Кроме них, в критическом положении находятся две пятые всех видов акул.

Комодские драконы, как следует из названия, обитают на острове Комодо и соседнем острове Флорес. Оба находятся в Индонезии.

Из-за изменения климата, ученые прогнозируют, что их ареал обитания сократится на 30% за следующие 45 лет.

Не последнюю роль играет также расширение влияния человека на экосистему островов.

Эксперты МСОП также провели наиболее детальное изучение акул и скатов, после чего пришли к выводу, что 37% из 1200 видов попадают в одну из категорий, для уязвимых животных.

Отмечается, что всего семь лет назад таковых было меньше на треть.

Проблема заключается в том, что из-за промышленного вылова рыбы ежегодно случайно или умышленно из моря отлавливают около 800 тысяч тонн акул. Впрочем, ученые предполагают, что реальная цифра выше в два или четыре раза.

Вместе с тем есть и хорошие новости. Например, после десятилетий мер по сдерживанию вылова тунца, популяция четырех видов этой рыбы восстановилась.

Наиболее заметный прогресс наблюдается у атлантического синего тунца, его переместили из категории "находящегося под угрозой исчезновения" в "вызывает наименьшее беспокойство".

Как сообщалось ранее, североатлантические гладкие киты оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления и перемещения источников пищи.