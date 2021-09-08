Земля може втратити найбільших ящірок і багатьох акул: вийшло оновлення Червоної книги

Майже 40% всіх акул отримали "вразливі" статуси.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) переглянув і оновив Червону книгу дикої природи та зазначив, що зі 138 тисяч видів тварин, які потрапили під спостереження, близько 28% знаходяться в уразливому стані через глобальні зміни клімату та діяльність людини.

Про це пише AlJazeera.

Під загрозою вимирання виявилися найбільші ящірки світу — комодські варани або дракони. Крім них, в критичному становищі перебувають дві п’яті всіх видів акул.

Комодські дракони, як випливає з назви, живуть на острові Комодо і сусідньому острові Флорес. Обидва знаходяться в Індонезії.

Через зміни клімату, вчені прогнозують, що їх ареал проживання скоротиться на 30% за наступні 45 років.

Не останню роль відіграє також розширення впливу людини на екосистему островів.

Експерти МСОП також провели найбільш детальне вивчення акул і скатів, після чого прийшли до висновку, що 37% з 1200 видів потрапляють в одну з категорій, для вразливих тварин.

Відзначається, що всього сім років тому таких було менше на третину.

Проблема полягає в тому, що через промислового вилову риби щорічно випадково або навмисно з моря відловлюють близько 800 тисяч тонн акул. Втім, вчені припускають, що реальна цифра вище у два або чотири рази.

Разом з тим є і хороші новини. Наприклад, після десятиліть заходів щодо стримування вилову тунця, популяція чотирьох видів цієї риби відновилася.

Найбільш помітний прогрес спостерігається в атлантичного синього тунця, його перемістили з категорії "знаходиться під загрозою зникнення" в "викликає найменше занепокоєння".

Як повідомлялося раніше, північноатлантичні китові опинилися під загрозою вимирання через глобальне потепління і переміщення джерел їжі.