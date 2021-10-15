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Моржів перерахують з космосу: до ініціативи залучають волонтерів (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Моржі на крижині.
Моржі на крижині.

Популяція тварин в Арктиці змінилася через танення льоду.

Всесвітній фонд дикої природи вирішив залучити добровольців до перерахунку популяції моржів на Землі. Їх будуть рахувати спираючись на супутникові знімки, кожен піксель на яких дорівнює приблизно 30 сантиметрам земної поверхні.

Стати добровольцем можна на сайті фонду.

Приблизна кількість моржів в світі — близько 30 тисяч, але їх необхідно підрахувати точніше, щоб дізнатися як танення льодовиків — їхнього основного місця життя, вплинуло на популяцію.

На льодах моржі вирощують потомство, а також пірнають з нього в пошуках їжі. У Фонді кажуть, що на підрахунок у кожного добровольця піде близько пів години.

Рахувати потрібно буде атлантичних моржів і моржів моря Лаптєвих. Ці два підвиди занесені до Червоної книги РФ, а в світовій оцінці про них недостатньо даних.

До участі допускаються добровольці старше 10 років, до 13-річного віку знадобиться дозвіл батьків. Для початку підрахунку потрібно пройти реєстрацію і мати доступ в інтернет.

Раніше "Телеграф" писав, що Міжнародний союз охорони природи оновив Червону книгу.

Теги:
#Космос #Арктика #Моржі
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