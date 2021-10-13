В США лось прожил два года с шиной на шее (видео)

За два года снять шину пытались несколько раз.

В Колорадо в США с молодого лося сняли шину, которая застряла у него на шее. Удалось это сделать только с четвертой попытки.

Об этом сообщает управление парков и дикой природы Колорадо.

Местные жители заметили лося и позвонили в управление. Его удалось успокоить и снять шину. Из-за того, что в ней был металл пришлось спилить рога животного.

Животное с покрышкой на шее впервые заметили в Маунт-Эванс — местном заповеднике в 2019 году. Лось сейчас весит 270 кг и ему уже четыре года — таким образом с шиной на шее он провел пол жизни.

В шине за это время скопилось немало мусора — после процедуры снятия ее вес оценили примерно в 16 кг.

Сотрудники управления дикой природы отметили, что шина не успела причинить лосю существенного вреда — на шее были потертости и небольшая ранка.

В США нередки случаи, когда животные запутываются в мусоре оставленном людьми или предметах быта — качелях, бельевых веревках и гамаках.

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