Кругом кровь, испражнения и умирающие от голода животные: активисты открыли детали о "приюте" под Киевом

Соседи женщины видели, как та регулярно выбрасывает трупы животных.

В городе Васильков (Киевская область) сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире одной из многоэтажек 69 котов и собак. После изъятия животных разместили в трех вольерах и переносных боксах, однако такое их количество не сможет принять ни один приют.

Об этом написала активистка Тамара Морозова в Фейсбук.

По ее словам, владелица квартиры принимала животных у хозяев за деньги с целью якобы дальнейшего устройства их в новые семьи.

Морозова указывает, что кроме еще живых животных в доме также нашли шесть мертвых собак и обнаружили, что ванная комната вся испачкана свежей и засохшей кровью.

Полиция во время обысков не обнаружила в квартире никакого корма или еды, которой можно было бы накормить удерживаемых собак и котов.

"Предполагаю, что умершими животными кормили живых", — отметила она.

Соседи женщины указывают, что та регулярно дважды в неделю выносила пакеты с трупиками.

В настоящее время активисты ищут куда пристроить всех спасенных животных.

Как сообщалось ранее, против хозяйки квартиры открыли дело по статье о жестоком обращении с животными, ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах арестовали женщину, чьи собаки едва не загрызли ее семилетнего внука. При этом сама она решила сообщить об этом врачам лишь спустя несколько дней.