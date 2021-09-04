Кругом кров, випорожнення і вмираючі від голоду тварини: активісти відкрили деталі про "притулок" під Києвом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 12
Сусіди жінки бачили, як та регулярно викидає трупи тварин.
У місті Васильків (Київська область) співробітники правоохоронних органів виявили у квартирі однієї з багатоповерхівок 69 котів і собак. Після вилучення цих тварин розмістили в трьох вольєрах і переносних боксах, однак таку їх кількість не зможе прийняти жоден притулок.
Про це написала активістка Тамара Морозова в Фейсбук.
За її словами, власниця квартири приймала тварин у господарів за гроші з метою нібито подальшого влаштування їх в нові сім’ї.
Морозова вказує, що крім ще живих тварин в будинку також знайшли шість мертвих собак і виявили, що ванна кімната вся забруднена свіжою і засохлою кров’ю.
Поліція під час обшуків не виявлено у квартирі ніякого корму або їжі, якою можна було б нагодувати утримуваних собак і котів.
"Припускаю, що померлими тваринами годували живих", — зазначила вона.
Сусіди жінки вказують, що та регулярно двічі на тиждень виносила пакети з трупами.
В цей час активісти шукають куди прилаштувати всіх врятованих тварин.
Як повідомлялося раніше, проти господині квартири відкрили справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Черкасах заарештували жінку, чиї собаки ледь не загризли її семирічного онука. При цьому сама вона вирішила повідомити про це лікарям лише через кілька днів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-