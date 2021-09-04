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Кругом кров, випорожнення і вмираючі від голоду тварини: активісти відкрили деталі про "притулок" під Києвом

Автор
Г. Лубенець
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Врятовані коти. Новина оновлена 04 вересня 2021, 19:40
Врятовані коти.

Сусіди жінки бачили, як та регулярно викидає трупи тварин.

У місті Васильків (Київська область) співробітники правоохоронних органів виявили у квартирі однієї з багатоповерхівок 69 котів і собак. Після вилучення цих тварин розмістили в трьох вольєрах і переносних боксах, однак таку їх кількість не зможе прийняти жоден притулок.

Про це написала активістка Тамара Морозова в Фейсбук.

За її словами, власниця квартири приймала тварин у господарів за гроші з метою нібито подальшого влаштування їх в нові сім’ї.

Морозова вказує, що крім ще живих тварин в будинку також знайшли шість мертвих собак і виявили, що ванна кімната вся забруднена свіжою і засохлою кров’ю.

Поліція під час обшуків не виявлено у квартирі ніякого корму або їжі, якою можна було б нагодувати утримуваних собак і котів.

"Припускаю, що померлими тваринами годували живих", — зазначила вона.

Сусіди жінки вказують, що та регулярно двічі на тиждень виносила пакети з трупами.

В цей час активісти шукають куди прилаштувати всіх врятованих тварин.

Як повідомлялося раніше, проти господині квартири відкрили справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Черкасах заарештували жінку, чиї собаки ледь не загризли її семирічного онука. При цьому сама вона вирішила повідомити про це лікарям лише через кілька днів.

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