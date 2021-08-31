Укр

Трагедия с 7-летним мальчиком в Черкассах: бабушку ребенка арестовали

Автор
А. Дворовенко
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Бабушку искалеченного в Черкассах мальчика взяли под стражу Новость обновлена 31 августа 2021, 15:24
Бабушку искалеченного в Черкассах мальчика взяли под стражу

По версии следствия, женщина оставила травмированного ребенка в опасном для жизни состоянии

В Черкассах суд взял под стражу Викторию Лясову — бабушку 7-летнего Андрея, которого с многочисленными травмами и ранениями забрала скорая в бессознательном состоянии. Женщину подозревают в оставлении ребенка в опасности.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Так, Сосновский районный суд Черкасс удовлетворил ходатайство следователя и избрал 51-летней женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как отмечается, сторона обвинения инициировала содержания Лясовой под стражей, чтобы предотвратить возможные попытки сокрытия от следствия, а также, чтобы обеспечить выполнение подозреваемой процессуальных обязанностей.

Напомним, что женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины. Следователи считают, что бабушка мальчика видела плохое его состояние, однако не обратилась за профессиональной помощью, тем самым оставив травмированного ребенка в опасном для жизни состоянии.

По данным издания " Обозреватель ", суд прошел за закрытыми дверями, ведь об этом попросила сама подозреваемая. Она заявила, что открытое заседание может навредить ее внуку и суд ходатайство удовлетворил.

Стоит отметить, что до этого Виктория Лясова привлекалась к уголовной ответственности за нелегальное разведение собак крупных пород — алабаев. В 2015 году ее собаки покусали соседку женщины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в больнице у 7-летнего мальчика диагностировали гематому головного мозга. За его жизнь борются врачи в реанимации. Также наши журналисты побывали возле дома бабушки мальчика, которая оставила его в беде.

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