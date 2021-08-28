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Собаки їли дитину живцем: спливли нові деталі знущань над хлопчиком в Черкасах

Автор
Г. Лубенець
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Собаки їли дитину живцем: спливли нові деталі знущань над хлопчиком в Черкасах Новина оновлена 28 серпня 2021, 15:43
Iлюстративне фото

Бабуся хлопчика каже, що той просто впав з купи цегли, проте в поліції в це не вірять.

З’явилися нові деталі страшної історії з Черкас, де у дворі літньої пари виявили 6-річного хлопчика, якого піддали тортурам і знущанням.

Про це пише OBOZREVATEL.

Директор місцевої дитячої клініки Михайло Кондрацький підтвердив, що у хлопчика виявили численні травми, серед яких гематома головного мозку, відірвані вуха, частина статевого органу і нижня губа.

За словами місцевої мешканки, яка опинилася в лікарні, коли маленького Андрія привезла швидка, бабуся хлопця заявила, що той просто впав. Втім, лікар в це не повірив і викликав поліцію.

"Він відразу зайнявся реанімацією дитини. У дитини були судоми. Ми з малою просто були в ступорі", — написала вона в Фейсбук.

Вона додала, що при цьому бабуся залишалася абсолютно спокійною і навіть жартувала з лікарями.

"Лікарі сказали, що хлопчик може не вижити, тому що бабуся його не годувала і не викликала швидку допомогу три дні", — додала вона.

Джерела видання в правоохоронних органах вказують, що бабуся заявила про те, що ніби хлопчик впав з купи цегли, проте в таке вони не вірять. Вони не виключають, що численні собаки пенсіонерів просто їли дитину живцем, поки той був у непритомному стані.

Місцеві жителі кажуть, що мама і вітчим хлопчика люди дуже адекватні і в цьому будинку не проживають. Батьки хлопця поїхали до Києва, оскільки жінці знадобилася операція, зараз вони повертаються назад.

Відзначається, що подружжя пенсіонерів і раніше створювали проблеми місцевим жителям. У 2015 році їх алабаї вирвалися з двору і напалина жінку, що прогулювалась неподалік, завдавши їй важких травм. Після цього собак у них вилучили, але ті завели нових.

У дворі вольєрів немає, а вихованці живуть прямо в будинку.

Обласна прокуратура відкрила дві кримінальні справи.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі собака накинулася на дівчину, що просто шла по вулиці.

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