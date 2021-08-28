Укр

Собаки ели ребенка живьем: всплыли новые детали издевательств над мальчиком в Черкассах

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Собаки ели ребенка живьем: всплыли новые детали издевательств над мальчиком в Черкассах Новость обновлена 28 августа 2021, 15:43
Иллюстративное фото

Бабушка мальчика говорит, что тот просто упал с кучи кирпича, однако в полиции в это не верят.

Появились новые детали жуткой истории из Черкасс, где во дворе пожилой пары обнаружили 6-летнего мальчика, которого подвергли пыткам и издевательствам.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Директор местной детской клиники Михаил Кондрацкий подтвердил, что у мальчика обнаружили многочисленные травмы, среди которых гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа.

По словам местной жительницы, которая оказалась в больнице, когда маленького Андрея привезла скорая, бабушка парня заявила, что тот просто упал. Впрочем, врач в это не поверил и вызвал полицию.

"Он сразу занялся реанимацией ребёнка. У ребёнка были судороги. Мы с малой просто были в ступоре", — написала она в Фейсбук.

Она добавила, что при этом бабушка оставалась абсолютно спокойной и даже шутила с врачами.

"Врачи сказали, что мальчик может не выжить, потому что бабушка его кормила и не вызвала скорую помощь три дня", — добавила она.

Источники издания в правоохранительных органах указывают, что бабушка заявила о том, что будто мальчик упал с кучи кирпичей, однако в это верится с трудом. Они не исключают, что многочисленные собаки пенсионеров просто ели ребенка живьем, пока тот был в бессознательном состоянии.

Местные жители говорят, что мама и отчим мальчика люди очень адекватные и в этом доме не проживают. Родители парня уехали в Киев, поскольку женщине понадобилась операция, сейчас они возвращаются обратно.

Отмечается, что чета пенсионеров и ранее создавали проблемы местным жителям. В 2015 году их алабаи вырвались из двора и напали прогуливающуюся неподалеку женщину, причинив ей тяжелые травмы. После этого собак у них изъяли, но те завели новых.

В дворе вольеров нет, а питомцы живут прямо в доме.

Областная прокуратура открыла два уголовных дела.

Как сообщалось ранее, в Днепре собака на улице набросилась на проходящую мимо девушку.

Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)
В регионах
Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)
Били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии: в штабе ООС рассказали подробности обстрела Авдеевки (фото)
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир