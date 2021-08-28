Собаки ели ребенка живьем: всплыли новые детали издевательств над мальчиком в Черкассах

Бабушка мальчика говорит, что тот просто упал с кучи кирпича, однако в полиции в это не верят.

Появились новые детали жуткой истории из Черкасс, где во дворе пожилой пары обнаружили 6-летнего мальчика, которого подвергли пыткам и издевательствам.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Директор местной детской клиники Михаил Кондрацкий подтвердил, что у мальчика обнаружили многочисленные травмы, среди которых гематома головного мозга, оторванные уши, часть полового органа и нижняя губа.

По словам местной жительницы, которая оказалась в больнице, когда маленького Андрея привезла скорая, бабушка парня заявила, что тот просто упал. Впрочем, врач в это не поверил и вызвал полицию.

"Он сразу занялся реанимацией ребёнка. У ребёнка были судороги. Мы с малой просто были в ступоре", — написала она в Фейсбук.

Она добавила, что при этом бабушка оставалась абсолютно спокойной и даже шутила с врачами.

"Врачи сказали, что мальчик может не выжить, потому что бабушка его кормила и не вызвала скорую помощь три дня", — добавила она.

Источники издания в правоохранительных органах указывают, что бабушка заявила о том, что будто мальчик упал с кучи кирпичей, однако в это верится с трудом. Они не исключают, что многочисленные собаки пенсионеров просто ели ребенка живьем, пока тот был в бессознательном состоянии.

Местные жители говорят, что мама и отчим мальчика люди очень адекватные и в этом доме не проживают. Родители парня уехали в Киев, поскольку женщине понадобилась операция, сейчас они возвращаются обратно.

Отмечается, что чета пенсионеров и ранее создавали проблемы местным жителям. В 2015 году их алабаи вырвались из двора и напали прогуливающуюся неподалеку женщину, причинив ей тяжелые травмы. После этого собак у них изъяли, но те завели новых.

В дворе вольеров нет, а питомцы живут прямо в доме.

Областная прокуратура открыла два уголовных дела.

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