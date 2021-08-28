Оторванные губы и погрызенные уши: в Черкассах неизвестные пытали 6-летнего мальчика

Замученного людьми мальчика не могут отправить на операцию из-за крайне критичного состояния.

В Черкассах 6-летнего мальчика несколько дней мучили и физически издевались из него — ребенок остался без нижней губы, ушей и части полового органа. Сейчас пострадавшего пытаются спасти в областной детской больнице.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил депутат Черкасской областной рады и бывший нардеп Олег Петренко на своей странице в Facebook.

По словам политика, ребенку пришлось пережить настоящий ад, пока его нашли и забрали в больницу. Сейчас у мальчика мало шансов выжить, поскольку он имеет серьезную гематому головного мозга.

"Судя по пролежням, он несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле", — заявил депутат.

Также он рассказал, что замученного мальчика нашли во дворе пожилых людей возле парка для детей. Еще в день празднования независимости Украины местный сторож слышал крики, поэтому вероятно, что именно 24 августа все и происходило.

По словам депутата, бабушка, в дворе котрой нашли ребенка, вызвала скорую через несколько дней после произошедшего.

Петренко говорит, что пожилая пара всегда создавала проблемы из-за собак, которые не давали соседям спокойно жить.

В них было 15 огромных алабаев, а после изъятия животных пожилые люди завели снова много собак, но уже меньшего размера.

На данный момент пострадавший ребенок, который является внуком тех людей, находится в больнице — медики пытаются спасти его жизнь.

По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, состояние мальчика крайне тяжелое.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка — ноль. Родители ребенка не приходили ", — рассказал Кондрацкий.

Депутат Черкасского облсовета говорит, что будет требовать в полиции выяснить все обстоятельства дела и наказать виновных.

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