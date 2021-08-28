Відірвані губи і погризені вуха: в Черкасах невідомі катували 6-річного хлопчика

Замученого людьми хлопчика не можуть відправити на операцію через вкрай критичний стан.

У Черкасах 6-річного хлопчика кілька днів мучили і фізично знущалися з нього — дитина залишилася без нижньої губи, вух і частини статевого органу. Зараз постраждалого намагаються врятувати в обласній дитячій лікарні.

Про це в п’ятницю, 27 серпня, повідомив депутат Черкаської обласної ради і колишній нардеп Олег Петренко на своїй сторінці в Facebook.

За словами політика, дитині довелося пережити справжнє пекло, поки його знайшли і забрали в лікарню. Зараз у хлопчика мало шансів вижити, оскільки він має серйозну гематому головного мозку.

"Судячи з пролежнів, він кілька днів був без свідомості. Відірвані губи і погризені тваринами вуха, сліди від гасіння сигарет на тілі", — заявив депутат.

Також він розповів, що замученого хлопчика знайшли на подвір’ї літніх людей біля парку для дітей. Ще в день святкування незалежності України місцевий сторож чув крики, тому ймовірно, що саме 24 серпня все і відбувалося.

За словами депутата, бабуся, у дворі котрої знайшли дитину, викликала швидку через кілька днів після події.

Петренко каже, що літня пара завжди створювала проблеми через собак, які не давали сусідам спокійно жити.

У них було 15 величезних алабаїв, а після вилучення тварин люди похилого віку завели знову багато собак, але вже меншого розміру.

На цей час потерпіла дитина, яка є онуком тих людей, знаходиться у лікарні — медики намагаються врятувати її життя.

За словами директора Черкаської дитячої обласної лікарні Миколи Кондрацького, стан хлопчика вкрай важкий.

"У хлопчика відірвані вуха, немає нижньої губи, частини статевого органу. Потрібна операція, але не можемо її робити, тому що такий стан не дозволяє. Навіть транспортувати не можна. Все розбалансовано: калій, натрій, білка — нуль. Батьки дитини не приходили" , — розповів Кондрацький.

Депутат Черкаської облради каже, що вимагатиме в поліції з’ясувати всі обставини справи та покарати винних.

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