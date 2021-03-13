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Пришлось оперировать: в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика (видео)

Пришлось оперировать: в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика (видео)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Днепре группа подростков напала на 11-летнего школьника и жестоко его избила. 

О происшествии говорится в сюжете местного "11 канала". 

Нападение произошло в 12 квартале, на юге города. Парень возвращался домой, когда к нему подбежала группа из около  десяти подростков, среди которых были и девочки. 

Сам пострадавший о событии помнит мало, но обидчиков вспомнить может. Как оказалось среди них были его знакомые. 

"Я не знаю из-за чего это началось. Я ничего такого им не делал. Когда все началось, они меня толкнули и это все что я запомнил. Но лица их я помню", - сказал он. 

После избиения парень прибежал домой весь в крови. 

"Три зуба просто ушли под небо, ребенка пришлось 10 марта оперировать", - говорит мама мальчика. 

Помимо того в больнице было установлено, что парню сломали верхнюю челюсть. Сейчас мальчик постепенно приходит в себя, а за дело взялась полиция. 

Как сообщалось ранее, в Мариуполе мать второклассника в пьяном состоянии ворвалась в ОШ №34, и, пытаясь забрать ребенка из школы, побила завуча и накинулась на директора.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Дети, Драка, Днепр, Избиение.
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