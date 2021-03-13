Пришлось оперировать: в Днепре толпа подростков жестоко избила 11-летнего мальчика (видео)

В Днепре группа подростков напала на 11-летнего школьника и жестоко его избила.

О происшествии говорится в сюжете местного "11 канала".

Нападение произошло в 12 квартале, на юге города. Парень возвращался домой, когда к нему подбежала группа из около десяти подростков, среди которых были и девочки.

Сам пострадавший о событии помнит мало, но обидчиков вспомнить может. Как оказалось среди них были его знакомые.

"Я не знаю из-за чего это началось. Я ничего такого им не делал. Когда все началось, они меня толкнули и это все что я запомнил. Но лица их я помню", - сказал он.

После избиения парень прибежал домой весь в крови.

"Три зуба просто ушли под небо, ребенка пришлось 10 марта оперировать", - говорит мама мальчика.

Помимо того в больнице было установлено, что парню сломали верхнюю челюсть. Сейчас мальчик постепенно приходит в себя, а за дело взялась полиция.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе мать второклассника в пьяном состоянии ворвалась в ОШ №34, и, пытаясь забрать ребенка из школы, побила завуча и накинулась на директора.