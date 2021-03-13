Пьяная мать второклассника разбила нос завучу школы: видео и подробности скандала в Мариуполе

В Мариуполе 32-летняя мать второклассника в пьяном состоянии, из-за чего еле-еле держалась на ногах, ворвалась в ОШ №34, и пытаясь забрать ребенка из школы, побила завуча и накинулась на директора.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

Увидев, что женщина была сильно пьяна, педагоги решили не подпускать к ней ребенка. Кроме того, завуч пыталась препятствовать, чтобы женщина в таком состоянии попала в школу. Однако нерадивая мать ударила ее в лицо кулаком. Разбила нос и попала в висок.

На следующий день педагог на работу не вышла и пошла на рентген, кроме того, ей понадобилась консультация невропатолога. Пострадала и классный руководитель, которую Светлана дернула за руку и вывихнула плечо. Все происходило под дикие крики, матерные слова на глазах у детей, которые шли мимо и закрывали уши.

Увидев все происходящее, директор не растерялся. Будучи бывшим сотрудником правоохранительных органов, он воспользовался приемом рукопашного боя, который знал и скрутил женщине руки. Он удерживал ее на полу до приезда полиции. В скрюченном состоянии на полу дебоширка пролежала 10 минут.

Сама же женщина приехавшим полицейским сообщила, что директор школы нанес ей удар в глаз, и заявила на него в полицию. Женщину полицейские задержали, но позже отпустили.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в Запорожье родители школьников едва не подрались, выясняя отношения между собой во дворе школы № 80.

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