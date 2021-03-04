Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)

В Запорожье родители школьников едва не подрались, выясняя отношения между собой во дворе школы № 80.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Это Запорожье".

Инцидент произошел в школе №80, что в Запорожье. Так, в одном из классов учится школьник, который умудрился держать в страхе несколько десятков детей.

О буллинге с его стороны другие школьники постоянно жаловались взрослым, но ситуация никак не менялась.

В результате конфликт подростков решать пришли сами родители. Ситуация накалилась настолько, что дети рыдали навзрыд, а родители детей-жертв угрожали родителям их обидчика написать заявление в полицию.

К счастью, администрация школы вовремя обратила внимание на перепалку и вмешалась.

Как сообщал "Телеграф", в школе Кривого Рога родители устроили буллинг другим родителям за то, что последние не сдали деньги на подарок учительнице.

Кроме того, в школе Кривого Рога сверстники избивали девочку и снимали на видео.