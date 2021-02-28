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Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео

Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф

Только несколько дней назад на всю Украину "прославилась" 1-я школа - в сеть выложили скрины с родительского чата с оскорблениями малоимущих родителей, не готовых выкладывать деньги на подарочный телевизор школе от выпускного класса.

А теперь к криворожскому блогеру и общественному деятелю Алексею Таймурзину попало видео, как несколько школьниц-старшеклассниц избивают ровесницу. Ну а окружающие, видимо, из "группы поддержки" зачинщицы инцидента, снимают происходящее на камеры мобильных телефонов вместо того, чтобы прервать расправу. При этом молодежь даже не задумывается, что, попав в интернет, этот сюжет обернется доказательством вины учениц.

Пострадавшая девочка в настоящее время находится в больнице с травмами головы и тела.

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"Школа №15 (Дзержинский район), подростки избивают сверстницу. Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!" – прокомментировал видео Алексей Таймурзин.

А "Телеграфу" рассказал, что подобные избиения случаются и в других криворожских школах, вот только руководство школ и отдела образования их замалчивали и старались "не выносить сор из избы".

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Под постом Алексея земляки рассуждают о необходимости криминальной ответственности за буллинг. Пока что Закон о противодействии буллингу предусматривает только административную ответственность.

"Там какое-то наказание предусмотрено все равно. Как минимум, для родителей. Плюс тут порча имущества - телефон разбился, когда девочку на землю бросили. Ее унижали, ставили на колени. Там есть над чем работать!".

"Малолетки тупые. Ведь знают же, что все эти съемки попадают в сеть и потом не отвертишься. Знают, но это их не останавливает. Значит, вообще безмозглые и толку от них, как от нормальных членов общества, ждать не стоит".

"К сожалению, такое видишь часто. А самое страшное, что учителя боятся говорить в открытую об этом, чтобы не было конфликта и пятна на школе".

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"Сейчас не дети, а моральные уроды... головы отбивать без суда и следствия, у них нет ничего людского".

"Следователь по делу уже работает, администрация школы реагирует, родители и дети в диалоге решают конфликт. Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется... но распространение видео в сети сильно спасает ситуацию и способствует ее решению".

Кстати, по статистике, буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей.

Видео и фото предоставлены Алексеем Таймурзиным

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 664

Все по теме:

Дети, Школы, Кривой Рог, Буллинг, Избиения.
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