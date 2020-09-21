Учительница ударила пятиклассницу книгой по голове: делом занялась полиция

10 сентября на Харьковской области в лицее на уроке истории произошел вопиющий инцидент - учительница ударила книгой ребенка по голове.

Одного из преподавателей Первомайского лицея № 7 в Харьковской области обвинили в буллинге.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Известно, что во время урока истории учительница ударила ученицу пятого класса книгой по голове.

"Как выяснилось, школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", — говорится в сообщении.

Мать девочки уже написала соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В отношении преподавателя решили составить протокол по ст.173−4 (буллинг) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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