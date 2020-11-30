Сын завуча в частной школе чашкой разбил девочке голову, но виноватой сделали пострадавшую: подробности резонансной истории

О случаях буллинга («модное» название обычной школьной травли) ровесников, грубых и предвзятых поступках учителей государственных общеобразовательных школ наслышаны все. Это ведь из разряда «шила в мешке не утаишь» - кто-нибудь из участников или очевидцев происшествия обязательно расскажет историю, случайно проболтается о ней, а то и, преследуя разные цели, выложит видео/аудио в интернет для широкой публики. Конфликты же в частных школах практически не видны: и школ таких меньше, и коллективы там малочисленные, и «честь мундира» здесь берегут. В основном стремятся уладить конфликт полюбовно, в противном случае стараются просто «не выносить сор из избы». Об инциденте, случившемся в середине ноября в частной школе STEAM Днепра, мы тоже могли не узнать, ведь мама пострадавшей девочки – не активный пользователь соцсетей. Но дальнейшее развитие событий побудило ее подробно изложить в Фейсбуке обстоятельства ЧП. На что сограждане отреагировали бурно: за трое суток более 450 комментариев!





Подростку не понравились девичьи шутки

Что же именно произошло в частной школе?

- В начале этого учебного года мы с мужем устроились на работу в частную школу STEAM, - рассказала «Телеграфу» Татьяна Журинская. – Я, как математик, взялась учить второклассников плюс были обещаны часы по информатике. Рустам преподавал историю, а также стал администратором младшей школы и помощником во всех бытовых вопросах, требующих мужских рук. Обычно частные школы открывают активные люди, энтузиасты, желающие учить детвору альтернативно классическому образованию - нестандартно, используя передовой опыт и инновационные идеи. Эта школа работает в Днепре всего 2-й год, и если поначалу здесь было всего полтора десятка учеников, то в этом году на волне популярности и коронавирусного карантина их стало более 80-ти. Правда, несмотря на то, что обучение здесь платное, материальная база школы оставалась слабой, здесь не было учебников, методпособий и рабочих тетрадей, утвержденных Министерством образования, не было компьютерной техники и, собственно, сама школа занимала помещение двух переоборудованных квартир, то есть, аудитории были очень маленькие. Но общая концепция нас настолько захватила, что мы не стали обращать внимания на временные, как нам казалось, трудности. Более того, почти сразу перевели сюда на учебу в 9-й класс дочь Кристину.

Правда, девочку в самом начале учебы постигла неприятность: на перемене она сломала ногу и 7 недель вынуждена была добираться на уроки на костылях и вести малоподвижный образ жизни. А затем гипс сняли.

По словам Татьяны Владимировны, 19 ноября, когда она была вне школы, ей позвонила коллега, учитель изобразительного искусства Виктория Рудольф и, ничего не пояснив, попросила разрешения зашить... рану на голове ее дочери без материнского присутствия. Успокаивала, что ничего страшного не случилось, рана пустяковая, а доктор хороший.

- Я, конечно же, не согласилась и сразу примчалась в отделение нейрохирургии на улице Космической, - вспоминает женщина. - Там ко мне кинулась дочь в залитой кровью одежде с большой раной на голове, без значительной пряди волос, и сквозь рыдания рассказала, что с ней случилось. Оказывается, на большой перемене она зашла в другой класс к подружке Оле, а Матвею - однокласснику той девочки, практически ровеснику Кристины, не понравилось, как девочки шутят, и он потребовал, чтобы гостья ушла. А когда дочка не подчинилась, то подросток сначала кинул в нее... пластиковый стул, затем схватил со стола свою керамическую чашку и ударил ее по голове. Чашка буквально скосила клок волос и разрезала кожу, еще часть волос вокруг раны обстриг уже нейрохирург, когда оказывал помощь.

7-сантиметровый шрам на голове и душевная рана

Сам момент нанесения травмы уточняем у 14-летней Кристины.

- С Олей мы познакомились и подружились в начале учебы, Матвея я знаю только как ее одноклассника, с которым мы просто иногда оказывались на совместных уроках, - поясняет девочка. – Мы никого не обсуждали, шутили с ней между собой, а он встрял в разговор. Я вообще никак не отреагировала на его слова. И тут он говорит мне: «Выйди отсюда!». Я ему в шутку сказала: «А «волшебное» слово?», на что он пригрозил, если я сейчас не выйду, то кинет в меня стул... И кинул. Но я успела оттолкнуть стул рукой. Тогда он взял чашку и ударил меня по голове.

- А ты не подумала, что раз он способен на такое, то может еще что-нибудь случиться?

- Все произошло очень быстро. Чашка стояла у него на столе.

- Кто все это видел?

- Оля. Сначала был еще ее одноклассник Рома, но потом он вышел. Учителя в классе не было. Когда Матвей меня ударил чашкой, то у меня аж загудело в голове.

- Когда брызнула кровь, как отреагировал парень?

- Никак. А Оля испугалась. Я вышла в коридор, и его мама начала на него кричать, а моя учительница по ИЗО отвезла меня в больницу.

Тут стоит пояснить, что мама 13-летнего Матвея Анна Осипова - также сотрудник частной школы STEAM, и не просто учитель, а завуч старшей школы. И это обстоятельство сыграло немаловажную роль в этой неприятной истории. Еще когда мама с дочкой находились в больнице, Татьяна Журинская узнала, что если они обратятся в полицию с заявлением, то станут в школе «персонами нон грата».

- Когда мы вернулись за вещами, администрация школы – директор Ольга Вишнянская, Виктория Рудольф и Анна Осипова провели со мной и мужем «разъяснительную беседу». Нам заявили, что Матвей - мальчик неагрессивный, а Кристина виновата сама, потому что... спровоцировала его. А, следовательно, Матвей продолжит учебу, его мама продолжит руководить. Ну а нас отправили в принудительный отпуск, - говорит собеседница.

Несмотря на сильный удар и опасения нейрохирурга (7-сантиметровый шрам!), сотрясения головного мозга школьница, к счастью, не получила. Но без стресса не обошлось – она часто срывается на слезы при упоминании о школе, переживает по поводу утраченных волос, не хочет выходить на улицу, потеряла уверенность в себе. И даже просит родителей оставить ее на второй год, уверяя, что ничего не знает из пройденного в 9-м классе, хотя ее хвалили на всех предметах. Правда, где будет учиться девочка, и работать ее родители, пока неизвестно.

Стоит сказать, что ни от Матвея, ни от его мамы или школьного руководства никаких извинений не последовало. Зато, по словам Татьяны, пока она залечивала рану на голове и душевную травму дочки-подростка, педагоги школы внушили коллективу и учащимся, что виновна именно Кристина.

- А потом нашим общим знакомым и друзьям в Фейсбуке группа неких людей, видимо, с подачи администрации школы STEAM, стала писать сообщения, очерняя нас с мужем и характеризуя Кристину как лгунью, которая якобы, терроризировала несчастного мальчика с начала учебного года!

А что же папа Кристины? Это, наверняка, интересует многих, ведь некоторые главы семей устраивают в защиту своих чад едва ли не криминальные разборки в стенах учебных заведений. «Ну, во-первых, он учитель, во-вторых, всегда старался быть примером достойного поведения для других, потому скандалить не стал, - говорит Татьяна. – К тому же, изначально он не знал, насколько серьезная травма у дочки». Но когда приехал в школу, то не увидел у обидчика дочери ни раскаяния в поступке, ни страха возможного наказания. Татьяна Владимировна вспоминает, что и она в учебное время лишь раз пересекалась с этим мальчиком, и тогда он успел ей... нахамить.

Словесная дискуссия не должна перерастать в физическую расправу

В комментариях к посту Татьяны Журинской - почти 100-процентная поддержка пострадавшей школьницы и ее родителей и лишь некоторые считают, что соцсеть – не место решения проблемы.

«Никакие словесные дискуссии между подростками не имеют основания для перехода к физической расправе с собеседником», - пишут в комментариях.

Татьяна Журинская благодарит всех за поддержку, поясняет, что их заявление находится в ювенальной превенции, хотя «иллюзий семья не питает».

«Телеграф» на протяжении выходных пытался связаться с Анной Осиповой, однако нам это не удалось. Позицию школы по этому вопросу обещали озвучить в ближайшее время, однако на момент публикации этого не произошло.

Автор: Ирина Левченко

Фото Татьяны Журинской и скрины с Facebook