В криворожской школе разгорается скандал вокруг травли родителей, не сдавших деньги на подарок учительнице

Постоянные сборы денег на различные подарки учителям в одной из школ Кривого Рога стало поводом для скандала. В сеть выложили скрины с родительского чата, где начались оскорбления малоимущих.

Переписку опубликовал криворожский активист и блогер Алексей Таймурзин.

"Вы там что, совсем уже берега попутали сильно "богатые и успешные" родители учеников КОШ №1 (ул.Чкалова 1ж)? Вы что себе позволяете? Вы как там в родительских чатах отзываетесь за людей с небольшим достатком, а?", - написал блогер.

Речь идет о Криворожской общеобразовательной школе №1. На фото переписки можно увидеть, как часть родителей негативно отзываются о других отцах и матерях, не сдавших денег на подарок учительнице. "Лично я не хочу, чтоб мой ребенок сидел за одним столом с "малоимущими". Как то их слишком много. Я за отдых и любые темы для детей нормальной половины класса. А кормить "свиней" и их спонсировать не собираюсь", - пишет одна из мам. Другие родители выражают одобрение ее словам.

Напомним, в одной из школ города Ирпень (Киевская область) ученик пятого класса выключил свет в спортзале, за что учитель физкультуры якобы послал двух старшеклассников "проучить" школьника.