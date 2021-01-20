"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории

Было бы замечательно, если б о территории, где случилась данная ситуация, можно было бы написать: "В некотором царстве, в некотором государстве...", но это произошло в Украине, в одной из сельских школ на Херсонщине. Мальчик-ровесник, длительное время общаясь с 13-летней девочкой в соцсети, уговорил ее сделать и прислать ему свои интимные снимки (ну, это дело подростковое, кто-то раньше оголит грудь, кто-то позже на такое решится, а кому-то такой откровенности не понять). А потом кавалер распространил эти фотографии вместе с перепиской в чате общих школьных знакомых . Понятное дело, что тут началось! Но в итоге оказалось, что это вовсе и не хлопец оказался коварным, а... две подружки, решившие разыграть одноклассницу и понасмехаться над ней. История могла обернуться трагически.

Мама поступила мудро

-Про то, что случилось в одном из классов, нам стало известно еще в конце декабря, - рассказала "Телеграфу" директор этой школы. - Тогда вместе с представителем ювенальной полиции и родителями, мы создали комиссию по расследованию этого случая. Также обсудили все события с мамой пострадавшей девочки и провели разговор с обидчицами и их родителями. Приглашен был весь класс и родители всех детей этого класса – кроме потерпевшей школьницы. Потому что так или иначе, но все ученики оказались причастны к этой ситуации, так как знали про нее, видели или распространяли снимки.

Провели разъяснительную работу. А затем члены комиссии составили протокол, который с другими необходимыми документами был передан в полицию для расследования ЧП.

-То есть, какое-то наказание юным интриганкам все-таки грозит?

-Конечно. Сотрудники полиции побывали у каждой девочки дома, пообщались, составили протоколы на родителей несовершеннолетних. Планируется и дальнейшая работа – как с детьми, так и с учителями школы. После декабрьского заседания комиссии дети пошли на новогодние праздники, потом начался локдаун – в настоящее время они учатся дистанционно. Учителя провели дистанционно профилактические беседы со своими классами, не акцентируя внимание на данном случае.

- Как же стало известно о столь низком поступке, по сути, буллинге?

-Мама потерпевшей обратилась в первую очередь в школу и школа начала заниматься этим вопросом. Сама девочка в тот момент еще не знала, что с ней случилась такая неприятность. Мама забрала у нее телефон под предлогом, чтобы ребенок провел каникулы без гаджета. И когда мы во всем разбирались вместе с учителями и родителями, девочка была еще не в курсе, что никакого телефонного "друга" не существует, на самом деле это фейковый аккаунт, и что вся школа надсмехалась над откровенными снимками.

К счастью, мама девочки поступила мудро и тактично – подготовив дочку, рассказала ей о случившемся, правда, не назвав имен обидчиц.

Подруги шантажировали мальчика интимным фото

-Это первый такой случай в вашей школе?

-Когда мы начали расследовать ситуацию со снимками, то выяснили, что он отнюдь не единичный! Как выяснилось, юные злоумышленницы уже пытались проделать этот трюк с другой девочкой. Но когда дело дошло до нескромных предложений прислать "обнаженку", ученица заподозрила неладное и прекратила отношения с неизвестным "залицяльником". Возможно, что в данном случае сыграли свою роль те тренинги, которые накануне осенью проводили со школьниками учителя.

Руководитель школы пояснила, что до того, как вскрылась эта история, в школе проводилась антибуллинговая политика, учителя проводили разъяснительную работу, тренинги, смотрели документальные фильмы. И тем не менее буллинг случился. Педагоги пытаются понять, где они недосмотрели, недоработали...

Если читатели сейчас обеспокоятся целомудренностью своих подрастающих дочек-внучек, то поясним, что после первой неудавшейся попытки раскрутить на интимные снимки девочку, подружки уже с другого фейкового аккаунта соблазнили на такую фотографию мальчика-подростка. А затем шантажировали его, хотя и оценили имевшийся в телефоне компромат недорого, в "шоколадной" "валюте". Кстати, снимок все равно потом обнародовали...

Но тут история не получила продолжения. А вот в последнем случае девчушку обрабатывали длительное время, отправляя ей ссылки на сайты с советами как правильно сделать обнаженное фото и даже на порно-сайты, подкидывали ей провокационные вопросы сексуального характера. Проведена была колоссальная работа, что просто удивительно для созданий столь нежного возраста.

Как выяснили педагоги, начинали подружки переписку с относительно безобидных вопросов типа: "А какие у тебя отношения с одноклассниками?", "Что ты думаешь про ту девочку?", "А про вот эту?", таким образом пытаясь вытянуть из нее мнение о себе. А потом под видом вымышленного паренька начали давать "советы" как стать лидером в классе: "Вот если ты будешь делать так-то и так-то, то будешь такой же крутой, как и другие девчата". Директор школы называет это манипуляцией детской психикой. Но, возможно, умной и скромной девочке как раз не хватало какой-то доли бойкости, раскрепощенности, чтобы достичь гармонии с собой? И она поддалась на эти провокации.

Переводить жертву буллинга в другую школу мама не видит смысла

-Как же теперь встретятся в классе потерпевшая и обидчицы?

– Когда дети вернутся в классы, мы продолжим работу по предупреждению агрессии, травли детей по отношению к своим сверстникам. С девочками, проявившими ухищренную жестокость, будет работать психолог, - поясняет директор. - Мама учащейся, подвергшейся буллингу, планирует пока оставить ее на дистанционном обучении, переводить дочь в другое учебное заведение она не видит смысла. Возвращать в коллектив, где она была унижена, тем более не стоит, чтобы не причинить новых психологических травм. Также психолог помогает школьнице пережить стресс и обрести былую уверенность в себе.

Что можно сказать о семьях девочек, совершивших противозаконные действия? Они полные, родители - добропорядочные и уделяющие внимание своим чадам. И теперь они тоже в шоке от проступка своих дочерей. Полицией в отношении родителей несовершеннолетних обидчиц составлены два админпротокола по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" (грозит штраф от 850 до 1700 грн).

Всегда важно понять, почему объектом буллинга стал тот или иной ребенок, чем отличался от других. И тут далеко не всегда под давлением окружающих окажется небогатый или с физическим недостатком человек. Все может быть совсем наоборот. В данном случае, симпатичная и активная, дисциплинированная и скромная школьница с отличными знаниями. Человек самодостаточный и потому имевший узкий круг общения. Пожалуй, это и спровоцировало одноклассниц направить свои силы на разрушение положительного образа? Но эта же внутренняя порядочность девочки-подростка сделала ее беззащитной перед чужой подлостью, ведь человек, не готовый сделать подлость сам, не будет подозревать в злом умысле окружающих.